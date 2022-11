259. je dan rata u Ukrajini

Rusi najavljuju da će Ukrajina baciti prljavu bombu

Ruska vojska napala više ukrajinskih ciljeva

Rusi i Amerikanci će razgovarati o nuklearnom oružju

Rusi Irancima poslali novac i oružje u zamjenu za dronove

TIJEK DOGAĐAJA:

Rusija se povlači iz Hersona

16.25 - Rusija je objavila da povlači trupe iz grada Hersona, jedinog regionalnog središta kojeg su osvojili od početka invazije, javlja BBC. Ruski zapovjednik u Ukrajini, general Sergej Surovikin, rekao je da više nije moguće održavati opskrbu grada. Povlačenje znači da će se ruske snage potpuno povući iz regije na zapadnoj obali rijeke Dnipro.

Logistička noćna mora za Putina

15.57 - Putin će se suočiti s logističkom noćnom morom, nakon što je Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva ustvrdilo da će popravci Krimskog mosta trajati do iduće jeseni. Ruske snage će se suočiti s velikim prekidom logistike, kao i poteškoćama u opskrbi Krima i južne Ukrajine. Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva reklo je: "Zamjena oštećenog željezničkog mosta ugovorena je za dovršetak do rujna 2023., iako je zamjenik ruskog premijera izjavio da će rok popravka biti ubrzan. Napad na Krimski most prekinuo je rusku logističku opskrbu za Krim i južnu Ukrajinu, smanjujući sposobnost Rusije da premjesti vojnu opremu i trupe u to područje željeznicom ili cestom", dodalo je ministarstvo. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij sudjelovati će na summitu G20 na Baliju sljedeći tjedan i vjerojatno će prisustvovati virtualno, prema njegovom glasnogovorniku, piše The Sun.

EU predlaže plan pomoći od 18 milijardi eura za Ukrajinu u 2023.

15.53 - Europska komisija predložila je 9. studenoga novi mehanizam za pružanje 18 milijardi eura financijske pomoći Ukrajini kako bi se pokrile potrebe zemlje u 2023., prema premijeru Denysu Shmyhalu. "To je vrlo važna inicijativa koja će poduprijeti ekonomsku stabilnost naše zemlje i ojačati temelje naše buduće pobjede", rekao je Shmyhal.

Rusi u povremenim kontaktima s Amerikancima

15.42 - Moskva ima povremene kontakte s američkim dužnosnicima s vremena na vrijeme unatoč padu u odnosima između dviju strana, rekla je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova. Maria Zaharova rekla je da su takvi kontakti bili između određenih neimenovanih vladinih agencija u obje zemlje. Rekla je da rusko ministarstvo vanjskih poslova nije bilo uključeno. Zaharova je također potvrdila da će se uskoro održati američko-ruske konzultacije o ugovoru Novi START o smanjenju nuklearnog naoružanja, posljednjem preostalom sporazumu o kontroli naoružanja između dviju najvećih svjetskih nuklearnih sila, piše Al Jazeera.

Rusi tvrde da im Sjeverna Koreja nije davala oružje

14.58 - Moskva je opovrgla izvješća da je Sjeverna Koreja isporučivala oružje Rusiji, rekavši da su te tvrdnje "neistinite od početka do kraja". Glasnogovornik američke Nacionalne sigurnosti John Kirby rekao je prošli tjedan da Washington ima informacije da Sjeverna Koreja tajno opskrbljuje Rusiju "značajnim" brojem topničkih granata za upotrebu u Ukrajini, piše Al Jazeera.

Zamjenik načelnika Hersona, koje su instalirali Rusi, poginuo u prometnoj nesreći

14.54 - Kirill Stremousov, zamjenik šefa južne ukrajinske regije Herson u Rusiji, poginuo je u prometnoj nesreći, izvijestile su ruske državne novinske agencije. Novinska agencija TASS tvrdi da je tiskovna služba šefa regije potvrdila njegovu smrt. Točne okolnosti nisu jasne. Stremousov je objavljivao redovite video novosti na društvenim mrežama o situaciji na bojišnici, pa i u vozilima koja su se kretala velikom brzinom. U proteklih nekoliko tjedana pozvao je civile da se evakuiraju sa zapadne obale rijeke Dnjepar zbog straha od ukrajinske protuofenzive.

Njemačka financira potragu za nestalim Ukrajincima

13.56 - Njemačka je danas objavila da planira potrošiti 7,6 milijuna eura za pomoć u lociranju nestalih Ukrajinaca. Novac će ići Međunarodnoj komisiji za nestale osobe, koja aktivno traga za civilima koji su nestali od početka ruske invazije, piše The Sun.

Uništavanje mostova u Hersonskoj regiji

13.39 - Nekoliko mostova na desnoj obali okupirane Hersonske regije uništeno je uslijed eksplozija, javlja Most, a prenosi Ukrajinska pravda. Tvrdi se da su dignuti u zrak mostovi Darjiv, Tjagin i Novovasiliv u pozadini ruskih trupa. Informacije o detonaciji naširoko objavljuju proruski Telegram kanali. Objavljena je i fotografija srušenih mostova. Okupatori tvrde da su mostovi dignuti u zrak "kako bi se otežalo napredovanje oružanih snaga".

Medvedev: 'Svijet djeda Bidena izmiče'

12.40 - Globalna potpora političkom kursu Sjedinjenih Država je u padu, rekao je u srijedu zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev komentirajući rezultate američkih izbora na sredini mandata. "Prvi rezultati izbora u Sjedinjenim Državama i jučerašnji histerični 'ultimatum' ukrajinskog zelenog vođe u zelenoj neopranoj majici dokaz su da poznati svijet djeda Bidena izmiče, globalna potpora američkoj politici je u padu, a kladiti se na 'napušenog hetmana' bila je velika pogreška", napisao je Medvedev u srijedu na svom Telegram kanalu, prenosi TASS.

Glasovanje na međuizborima u SAD-u je privedeno kraju. Amerikanci su glasali za svih 435 članova Zastupničkog doma i trećinu Senata. Osim toga, izabrani su guverneri 36 država i tri američka prekomorska teritorija. Domaći stručnjaci ne isključuju mogućnost da vladajuća Demokratska stranka nakon izbora izgubi kontrolu nad Zastupničkim domom i Senatom, prepustivši mjesto oporbi, tj. republikancima.

Peskov: Ruski i Američki odnosi će ostati loše

12.07 - Američki kongresni izbori na sredini mandata neće utjecati na rusko-američke odnose, koji će za sada ostati loši, rekao je medijima u utorak glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov, prenosi TASS. "Ovi izbori su važni, ali, s druge strane, vjerojatno neću pogriješiti ako kažem da bi bilo pogrešno preuveličati njihov značaj za budućnost naših bilateralnih odnosa u kratkom i srednjem roku. Ovi izbori ne mogu promijeniti ništa bitno. Odnosi će zasad ostati loši", naglasio je Peskov. Moskva je pratila situaciju vezanu uz ove izbore, ali "nije moguće reći da smo odustali od svega kako bismo pratili što se događa", primijetio je. "Imamo puno toga za napraviti kod kuće. Važne stvari nas zaokupljaju. Ali, naravno, temeljito analiziramo informacije koje dolaze", rekao je Peskov. Upitan da komentira navode o ruskom uplitanju u izbore za Kongres, Peskov je uz osmijeh odgovorio: "Toliko smo navikli na njih da ih ne primjećujemo". U Sjedinjenim Američkim Državama završeno je glasovanje na središnjim izborima održanim 8. studenog. U tijeku je prebrojavanje glasova. Trebalo bi se izabrati svih 435 članova Zastupničkog doma i trećinu Senata. Također, 36 država i 3 američka prekomorska teritorija birali su svoje guvernere. Lokalni analitičari ne isključuju mogućnost da vladajuća Demokratska stranka izgubi kontrolu nad Zastupničkim domom i Senatom u korist republikanaca.

Rusija uvodi vojnu obuku u škole

12.04 - U kurikulum ruskih škola bit će uvedena osnovna vojna obuka, objavio je danas ministar obrazovanja Sergej Kravcov, prenosi TASS. "Vojna obuka bit će uvedena u škole od sljedeće akademske godine. Trenutno radimo na nacrtu kurikuluma, a nakon 1. siječnja kreće testiranje", rekao je. Ranije je rusko Ministarstvo obrazovanja u odgovoru na zahtjev Sergeja Mironova, lidera Pravedne Rusije, poručilo da rade na razvijanju tečaja osnovne vojne obuke u školama i na fakultetima. Tečaj bi trebao trajati 35 sati u periodu od pet dana.

Ukrajinci ubili 780 ruskih vojnika u jednom danu

11.21 - Glavni stožer ukrajinske vojske objavio je nove procjene ruskih gubitaka tijekom invazije na Ukrajinu, prema kojima je u Ukrajini dosad ubijeno 77.950 ruskih vojnika, što je porast od 780 u odnosu na jučerašnji dan. Ukrajinci tvrde da su dosad uništili i 2801 ruski tenk, odnosno 15 tenkova u samo jednom danu.

Malo je vjerojatno da će Krimski most biti potpuno operativan do sljedećeg rujna

11.18 - Ruski napori da poprave Krimski most se nastavljaju, ali malo je vjerojatno da će biti potpuno operativan do početka sljedeće jeseni, prema Ministarstvu obrane Ujedinjenog Kraljevstva. Radovi na popravcima uzrokovali bi prekid cestovnog prometa do ožujka 2023., dok je završetak zamjene oštećenog željezničkog mosta ugovoren do rujna 2023., pišu, prenosi The Kyiv Independent.

Ruske trupe u Luhanskoj regiji 'boje se' skladištiti streljivo u skladištima

11.16 - Stanovnici okupiranog Alčevska primijetili su puno ruskih kamiona sa streljivom, rekao je guverner Luhanske oblasti Serhij Haidai. Ruske snage se "boje" pohraniti ga u skladišta zbog ukrajinskih napada, rekao je Haidai. "Noću (Rusi) utovaruju streljivo iz tih kamiona u manja vozila i isporučuju ga na prvu crtu", rekao je, prenosi The Kyiv Independent.

'Rusija ne može pobijediti'

11.02 - Bivši britanski veleposlanik u Bjelorusiji objasnio je zašto vjeruje da je "jasnije nego ikad" da Rusija ne može pobijediti u ratu u Ukrajini, a kao dva glavna razloga za to naveo je velike gubitke na bojnom polju i nesposobnost da se mobilizira rusko društvo, piše Newsweek. U članku koji je krajem prošlog mjeseca objavio Međunarodni institut za strateške studije, Nigel Gould-Davies pisao je o ruskim tvrdnjama da je Ukrajina planirala upotrijebiti prljavu bombu na svom teritoriju i za to okriviti Ruse. Ukrajina je oštro odbacila tu tvrdnju, a i zapadni čelnici upozorili su Rusiju da ne koristi takve navode kao izgovor za eskalaciju. Gould-Davies je rekao da je ruska optužba došla u kontekstu nekih velikih neuspjeha za snage ruskog predsjednika Vladimira Putina. S jedne strane, ruske su trupe doživjele nekoliko poraza na bojištu (u regijama Harkiv i Herson), a s druge strane, Rusije je provela djelomičnu mobilizaciju vojnih rezervista.

Iako je mobilizacija pokazala da je Kremlj “shvatio koliko loše rat napreduje, njegov kraj bi pokazao da Kremlj razumije rizike s kojima se suočava namećući pretjerane zahtjeve ruskom društvu”, napisao je Gould-Davies. Djelomična mobilizacija, za koju je Putin rekao da će se odnositi samo na ruske državljane u pričuvi i one koji su služili u oružanim snagama te imaju određene specijalnosti i vojno iskustvo, izazvala je veliki otpor među Rusima. Diljem Rusije su izbili prosvjedi, a više od 370.000 ruskih građana napustilo je zemlju u dva tjedna nakon objave dekreta. Iako su neki mobilizirani Rusi navodno odmah poslani na bojišnicu, Gould-Davies navodi da oni nisu promijenili tijek rata u korist Rusije. Dodao je da Rusija ne može dobiti ovaj rat te da sve čemu se može nadati sada jest da će zaustaviti sukob “prijetnjama i troškovima”. To uključuje i ruske napade dronovima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu te ruske nuklearne prijetnje kako bi se oslabila želja Zapada da pomaže Ukrajini ili kako bi se stvorio izgovor za nuklearnu eskalaciju.

Prošlog je tjedna rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo priopćenje pozivajući druge nuklearne sile da “odustanu od opasnih pokušaja međusobnog ugrožavanja vitalnih interesa, balansirajući na rubu izravnog oružanog sukoba i potičući provokacije”. U priopćenju su dodali da te navodne provokacije “mogu dovesti do katastrofalnih posljedica”. William Reno, profesor političkih znanosti na Sveučilištu Northwestern, rekao je za Newsweek da bi se ta izjava mogla protumačiti kao upozorenje “ili barem pokušaj da se vidi što Rusi mogu dobiti od Zapada u smislu ustupaka”. Dodao je da je ključ u svemu tome znati kada Rusija ne blefira o očiglednim prijetnjama.

Putin neće sudjelovati na summitu G20

9.47 - Ruski predsjednik Vladimir Putin vjerojatno neće prisustvovati summitu G20 na Baliju jer su mu njegovi špijuni otkrili da ga strani čelnik namjerava 'ošamariti' zbog rata u Ukrajini, prenosi Daily Mail. Putin još nije rekao hoće li sudjelovati na konferenciji sljedeći tjedan, ali je malo vjerojatno da će letjeti u Indoneziju. Kanal Telegrama koji navodno ima izvore u Kremlju danas je senzacionalno objavio da je ruskom čelniku u izvješću strane obavještajne službe rečeno da ga je jedan neimenovani sudionik G20 namjeravao "udariti otvorenim dlanom u lice na osobnom sastanku". Taj je vođa htio "pokazati svoj odnos prema njemu kao ratnom zločincu i nitkovu". "Ta je osoba rekla, sasvim otvoreno u svom okruženju, da je spremna tražiti osobni sastanak s Putinom na summitu, čak i mimo protokola", stoji u objavi. "Informacije su Putinu prezentirane kao da nedvosmisleno odgovaraju stvarnosti, namjerama i planovima, što je potvrdilo nekoliko izvora… Putin nije spreman riskirati da bude ponižen javnim šamarom." Summit G20 održat će se 15. i 16. studenog, a na njemu će se okupiti svjetski čelnici u indonezijskoj pokrajini Bali.

Optužbu je iznio Telegram kanal General SVR koji je redovito tvrdio da Putin boluje od raka, Parkinsonove bolesti i shizoafektivnog poremećaja. Ime je dobio po ruskoj stranoj obavještajnoj agenciji SVR, nekoć poznatoj kao KGB. Tvrdnje se ne mogu provjeriti, ali je kanal bio među prvima koji je unaprijed izvijestio o Putinovoj katastrofalnoj strategiji mobilizacije i navodima o raku. Navodno ih je napisao prognani general-pukovnik Kremlja, poznat pod nadimkom Viktor Mihajlovič. Kanal nije objasnio zašto se Putin, nositelj crnog pojasa u judu i praktikant nekoliko borilačkih vještina, ne bi mogao nositi s bilo kojim stranim čelnikom koji ga želi ošamariti. To dolazi u trenutku kada je britanski premijer Rishi Sunak rekao da se Velika Britanija i njeni saveznici moraju "suočit"' s Putinom ako ruski predsjednik bude prisustvovao summitu.

Iran planira produbiti suradnju s Rusijom

8.55 - Američki sigurnosno-obrambeni think tank Institut za ratne studije (ISW) jutros je objavio kako Iran planira dodatno produbiti suradnju s Rusijom. ISW u najnovijem izvješću navodi kako je predsjednik ruskog Vijeća sigurnosti, Nikolaj Patrušev, jedan od najmoćnijih suradnika ruskog predsjednika Vladimira Putina, jučer stigao u Iran gdje će vjerojatno dogovarati opskrbu ruskih snaga iranskim balističkim projektilima. ISW navodi kako iranska javna objava dolaska Patruševa u Iran ima za cilj privući pažnju međunarodne javnosti na sve dublju suradnju Moskve i Teherana te "implicitno naglasiti da se visoko pozicionirani ruski dužnosnik okrenuo Iranu za pomoć s ratom u Ukrajini". "Teheran vjerojatno želi javno signalizirati rebalansiranje svog strateškog partnerstva s Moskvom i to posebno protivnicima Irana u regiji s kojima Kremlj povremeno surađuje, kao što su Izrael i Saudijska Arabija", stoji u izvješću ISW-a.

Rusi najavljuju da će Ukrajinci baciti prljavu bombu

7:30 - Ruski veleposlanik u SAD-u ponovno spominje prljavu bombu. U članku koji je je veleposlanik Rusije Anatolij Antonov u utorak navečer objavio na Telegram kanalu ruskog veleposlanstva u Washingtonu tvrdi se da ukrajinske vlasti pripremaju sabotažu koristeći prljavu bombu ili provokaciju u nuklearnoj elektrani.

“Danas smo suočeni s prijetnjom radijacijske katastrofe. Kijev kuje planove za izvođenje sabotaže pomoću ‘prljave bombe’. Detonacija takve naprave imat će razmjere usporedive s djelovanjem nuklearnog oružja male snage. Udarni val raspršit će radioaktivne tvari na području od nekoliko tisuća četvornih metara. Kontaminirana područja pretvorit će se u zonu isključenja na 30 do 50 godina”, napisao je Antonov.

SAD šalje dodatnih 25 milijuna dolara pomoći Ukrajini

7:15 - Amerika će pružiti dodatnih 25 milijuna dolara pomoći Ukrajini, javlja Kyiv independent. Iz odgovorne američke agencije USAID poručili su kako su sredstva namijenjena pomoći Ukrajincima da prežive tešku zimu.

Rusi Irancima poslali novac i oružje u zamjenu za dronove

7:05 - Rusija je Iranu u zamjenu za smrtonosne dronove poslala 140 milijuna eura u gotovini i izbor britanskog i američkog oružja iz rata u Ukrajini, piše Sky News.

Rusi granatiraju ukrajinska naselja

7:00 - Guverner Sumske regije Dmitro Živitski izvijestio je na Telegramu da su ruske snage granatirale naselja Krasnopillia, Bilopillia, Znob-Novhorodske, Velika Pisarivka i Miropillia. Nema detalja o mogućim žrtvama.

Rusi i Amerikanci će razgovarati o nuklearnom oružju

6:55 - Prvi put otkako je Moskva poslala snage u Ukrajinu, Rusija i SAD razgovaraju o održavanju pregovora o strateškom nuklearnom oružju objavio je u utorak ruski list Kommersant, a te informacije kasnije je potvrdio State Department.

Razgovori bi se mogli održati na Bliskom istoku, dodajući da Moskva više ne vidi Švicarsku, tradicionalno mjesto održavanja, kao dovoljno neutralnu nakon što je uvela sankcije Rusiji zbog Ukrajine.

Rusi u Iranu dogovaraju novu opskrbu balističkim projektilima

6:45 - Institut za ratne studije (ISW) objavio je kako Iran planira dodatno produbiti suradnju s Rusijom. U najnovijem izvješću navodi se kako je predsjednik ruskog Vijeća sigurnosti, Nikolaj Patrušev, jedan od najmoćnijih suradnika ruskog predsjednika Vladimira Putina, stigao u Iran gdje će vjerojatno dogovarati opskrbu ruskih snaga iranskim balističkim projektilima.

ISW navodi kako iranska javna objava dolaska Patruševa u Iran ima za cilj implicitno naglasiti da se visoko pozicionirani ruski dužnosnik okrenuo Iranu za pomoć s ratom u Ukrajini.

Britanski premijer i glavni tajnik NATO-a danas o Ukrajini

4:40 - Novi britanski premijer Rishi Sunak primit će u srijedu u Londonu glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga kako bi razgovarali o ratu u Ukrajini i budućnosti obrambenog saveza, priopćio je Sunakov ured. Stoltenberg je prvi međunarodni čelnik koji dolazi u posjet Sunaku u Downing Street. "NATO je kamen temeljac naše sigurnosti i sigurnosti naših saveznika. Dok rat u Ukrajini i dalje bjesni, mir kod kuće ne smijemo uzimati zdravo za gotovo", rekao je Sunak u izjavi. "Odlučan sam da Ujedinjeno Kraljevstvo bude temelj NATO-a za generacije koje dolaze".

Ruska vojska napala više ciljeva u Ukrajini

4:30 - Ruska vojska napala je više ciljeva u Ukrajini u utorak, a u napadima na Harkivsku, Donjecku, Zaporišku i Hersonsku oblast korištene su rakete i borbeni zrakoplovi, objavilo je ukrajinsko zapovjedništvo. "Kršeći međunarodno humanitarno pravo i pravila ratovanja, nastavljaju se napadi na ključnu infrastrukturu i domove“, napisala je ukrajinska vojska na Facebooku. Nisu iznesene pojedinosti o učincima napada. Ukrajinsko zapovjedništvo je optužilo vlasti u susjednoj Bjelorusiji da još uvijek podržavaju ruske napade na ukrajinske ciljeve pružajući “infrastrukturu, teritorij i zračni prostor“.