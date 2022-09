U nadrealnom pojavljivanju među pomno odabranim školarcima, hihotajući Vladimir Putin iznenadio ih je školarce bizarnom šalom o "gumenoj guzi" i pritom nije u pitanju fraza izgubljena u prijevodu, obzirom na to da su i ruski novinari ostali u čudu. A stranim novinarima je više upalo u oči neobično vrpoljenje noge i čudna poza na stolcu koja bi mogla upućivati na Parkinsonovi bolest

Spušten u stolicu i jedva govoreći glasnije od šapta, 69-godišnjak se u rijetkom javnom nastupu pojavio pred odabranim studentima s visokim uspjehom. Dok se obraća djeci u dobi od devet do 12 godina, čini se da cijelo vrijeme nekontrolirano trza nogom.

'To nije, samo, gumena guzica'

Kao dio neujednačenog govora, Putin je pričao o svojm viđenju povijesti i ponovio rečenicu da bi Rusija i Ukrajina trebale biti jedna država. U jednom trenutku, kada je dječak u crvenoj uniformi ruske mladeži postavio pitanje, Putin je dao doista zbunjujući odgovor.

"Morate biti motivirani da postignete svoj cilj", kaže. “I, naravno, naporan rad. "Sve ovo skupa je vrlo važno. Marljiv rad je sam po sebi talent To nije samo, oprostite, gumena guzica. Talent je natjerati se na rad i biti u stanju to raditi produktivno."

Čini se da ga je njegova doskočica jako zabavila, jer se na videu vidjelo kako se smije u sebi dok ju je izgovarao. Ali njegova mlada publika ostala je kamenih lica, dok su Putinove primjedbe izazvale jednako zbunjen odgovor mnogih Rusa.

'Prošle 'šale' sam barem razumio'

"Zbunjen sam. Njegove prošle 'šale' sam barem mogao razumjeti." Drugi je upitao: "Što stoji iza čudne šale našeg diktatora?" Novinarka Elena Rikovceva objavila je: "Sačuvaj Bože - je li to ono što on tupi školskoj djecu na sastanku 'Govori o važnom' u Kalinjingradu? Kakva mu je to zbrka u glavi? Neka netko izliječi ovog predsjednika!" Politolog Fjodor Krašennikov Putina je nazvao jednostavno: "Gospodin gumeni propalica". Drugi je rekao: "Što je to bilo? Što je time mislio? Kakve veze gumena guzica ima s temom o kojoj se raspravlja? Neka mi netko objasni." Novine Moskovsky Komsomolets pišu da je Putin govorio učenicima da ne vide marljivost kao "gumenu guzu."

Drugi su ukazivali na njegovo čudno trzanje, a jedan je komentator na Twitteru napisao: "Što on radi sa svojim nogama?" Jedna je osoba tvrdila da pokazuje simptome Parkinsonove bolesti. "Desna ruka oslonjena na rukohvat stolca (tako da se ne trese) i diskinetički momenti u nogama koji su u skladu s Parkinsonovom bolešću s diskinezijama izazvanim levodopom", napisali su.

Pobrkao nadimak Molotova?

Drugi Putinov pažljivo vođen i izolirani nastup stavljaju u kontrast s onim koji je njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski održao u školi u Irpinu u blizini glavnog grada Kijeva. 44-godišnjak djeluje opuštenije i igra se s djecom koju ju je posjetio za prvi dan školske godine. Neki izvještaji tvrde da je pobrkao svoju sovjetsku povijest, a mislio je na nadimak dat bivšem SSSR-ovom političaru. Ozloglašeni ministar vanjskih poslova Josifa Staljina Vjačeslav Molotov bio je poznat kao "Kamena guza" jer je sjedio i radio za svojim stolom 20 sati bez prestanka. Međutim, postoji zabuna oko toga i možda je zapravo bio poznat kao "Željezna guza", nadimak koji mu je dao prvi sovjetski vođa Vladimir Lenjin.