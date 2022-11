Vladimir Putin pokušava „začepiti usta“ ruskim dužnosnicima koji su se usudili kritizirati njegov rat u Ukrajini, a ruski čelnik zabranio je državnim medijima da ih citiraju, piše Daily Mail.

Kremlj je započeo kampanju ušutkavanja istaknutih političara koji su postali frustrirani Putinovom invazijom, u kojoj je ubijeno najmanje 100.000 ruskih vojnika.

Među navodno navedenima je i Andrei Kartopolov, šef Duminog odbora za obranu, koji je prošlog mjeseca pozvao Kremlj da „prestane lagati“ Rusima o gubicima na bojištu u Ukrajini.

Ruski zapovjednici previše bojažljivi

Drugi je Andrei Gurulev, visoki član Državne dume, koji je kritizirao zapovjednika nakon poraza Rusije u ukrajinskom gradu Lymanu. „Nakon predaje Lymana, počeo je otvoreno grditi Ministarstvo obrane“, rekao je izvor ruskoj novinskoj kući.

Gurulev je također rekao da su ruski zapovjednici previše bojažljivi da bi rekli Putinu o gubicima na bojnom polju.

Kremlj se također našao na meti Viktora Zavarzina, zamjenika Državne dume koji je kritizirao rat, kao i Andreja Krazova, prvog zamjenika Kartapolova.

Izvor blizak Državnoj dumi tvrdi da je državnim medijskim kućama rečeno da izbjegavaju citirati dužnosnike koji su kritizirali rat, a ako ih moraju citirati - to mora biti "samo od novinskih agencija, i to u minimalnoj količini ako to baš zahtijeva dnevni red vijesti".

Preko 100.000 ruskih vojnika ubijeno u ratu

Niz dužnosnika i ruskih vojnih blogera, koji su isprva pozitivno gledali na Putinovu invaziju na Ukrajinu, postali su sve kritičniji prema propustima moskovskih generala otkako je Kijev u rujnu ponovno zauzeo velike dijelove sjeveroistoka zemlje.

Sada je najviši američki general, Mark Milley, procijenio da je "preko 100.000 ruskih vojnika ubijeno ili ranjeno tijekom rata", ali je napomenuo da je "vjerojatno sličan broj i ukrajinskih vojnika koji su ubijeni u ratu".

Milley je dodao da je čak 40.000 ukrajinskih civila ubijeno ili ranjeno u ratu. Procjene od preko 200.000 vojnih gubitaka na obje strane najveće su koje je dosad ponudio jedan zapadni dužnosnik.