Rusija ne prestaje zveckati nuklearnim oružjem, a Putinovi saveznici Zapadu redovito prijete uništenjem. Ruski predsjednik Vladimir Putin organizirao je nuklearne vježbe sa svojim interkontinentalnim raketama Yars u šumi u zapadnom Sibiru. Domet projektila od 7500 milja znači da bi bili sposobni pogoditi Britaniju ili bilo koje mjesto u Europi, piše Daily Mail.

"Više od 100 komada opreme sudjeluje u vježbi", priopćilo je rusko Ministarstvo obrane.

"Tijekom ratne vježbe, Novosibirska ratna formacija je uvježbavala preraspodjelu. Dok su izvodili manevre, raketne jedinice i odredi su se rapršili po šumi kako bi povećali prikrivenost. Trenirali su ubijanje lažnih sabotera, izviđanje područja lansiranja i prolazak kroz "kontaminirana" područja", reklo je Ministarstvo obrane.

Putin je svoje nuklearne snage stavio u stanje pripravnosti tijekom rata u Ukrajini, a redovite vježbe se i dalje održavaju.

'Krim je dio Rusije, a to znači zauvijek'

Test je uslijedio samo par sati nakon što je bivši ruski predsjednik i sadašnji šef Vijeća sigurnosti, Dmitrij Medvedev, izdao nuklearnu prijetnju Kremlja, upozoravajući na kraj "postojanja čovječanstva" ako Moskva bude kažnjena za ratne zločine.

Otkako je Putin poslao trupe u Ukrajinu 24. veljače, Medvedev se na društvenim mrežama redovito obrušava na Zapad i one koji kritiziraju Moskvu. Prošloga je mjeseca one koji "mrze" Rusiju nazvao "degenericima" i obećao da će raditi na tome da "nestanu". Također je upozorio da bi svako zadiranje u Krim od strane države članice NATO-a moglo predstavljati objavu rata koja bi mogla dovesti do Trećeg svjetskog rata.

"Za nas je Krim dio Rusije. A to znači zauvijek. Svaki pokušaj zadiranja u Krim je objava rata našoj zemlji. A ako to učini država članica NATO-a, to znači sukob s cijelim Sjevernoatlantskim savezom; Treći svjetski rat. Potpuna katastrofa", rekao je Medvedev za novinsku web stranicu Argumenty i Fakty.