279. dan rata u Ukrajini

Kijev će imati božićna drvca bez lampica

Ukrajinski grad ostao bez vode nakon ruskog udara

Bakhmut je epicentar ruske ofenzive

Ukrajina odbila ruske napade u Donjecku i Lugansku

TIJEK DOGAĐAJA:

Slovačka predala Ukrajini 30 borbenih vozila za potporu pješaštvu

14:30 - Ministar obrane Slovačke Republike Jaro Nad potvrdio je da je Ukrajini donirano 30 borbenih vozila za potporu pješaštvu.

Vozila BMP-1 donirana su kao potpora Ukrajini u dogovoru s Njemačkom.

Rusi najavili: ‘Prekidamo sve pregovore o nuklearnom naoružanju sa SAD-om‘

14:25 - Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov rekao je da Moskva nema "drugog izbora" nego otkazati pregovore o nuklearnom oružju s SAD-om, javljaju državne novinske agencije.

Američki State Department jučer je priopćio da je Rusija "jednostrano odgodila" razgovore o "Novom START" sporazumu o smanjenju nuklearnog naoružanja, koji je trebao započeti u Kairu ovaj tjedan. Rjabkov pak tvrdi da je Washington samo želio razgovarati o nastavku inspekcija dok je Moskva imala druge prioritete.

"Uglavnom, situacija je bila takva da nismo imali izbora. Odluka je donesena na političkoj razini. Amerikanci su se fokusirali isključivo na temu nastavka inspekcija, dok je rješavanje drugih pitanja za nas bilo i ostalo prioritet. Mi smo više puta objasnili naše stajalište, ali nismo vidjeli ni najmanju želju s američke strane da krene u tom smjeru", kazao je Rjabkov, prenosi ruska državna novinska agencija Ria Novosti. Ustvrdio je i kako je malo vjerojatno da će se ove godine održati bilo kakav sastanak po tom pitanju.

Karta: Što je pod čijom kontrolom u Ukrajini?

13:15 - Ministarstvo obrane ponovno je podijelilo pogled na ratište u Ukrajini. U nastavku pogledajte trenutno stanje.

'Čini se da Rusija planira prilično velike zračne napade'

13:00 - Sigurnosni i obrambeni analitičar rekao je kako se čini da Rusija planira "neke prilično velike zračne napade" u Ukrajini. Govoreći o najnovijim događanjima na bojnom polju, profesor Michael Clarke rekao je za Sky News: "Čini se da Rusi pripremaju neke velike zračne napade. U zračnim bazama ima puno Twitter chata i satelitskih slika… tako da može biti puno zračne aktivnost. Rusi se stvarno ukopavaju za zimu i pripremaju rovove. U Hersonu imaju ogromnu obranu".

Sirene za zračnu uzbunu danas su objavljene diljem Ukrajine, bez izravnih izvješća o novim ruskim raketnim napadima.

Dok je Rusija posljednjih tjedana doživjela brojne neuspjehe, uključujući povlačenje iz južnog grada Hersona, Clarke ističe područje u kojem ostvaruju "neki napredak". “Rusi napadaju Bakhmut oko četiri tjedna i pokušavaju ga napasti s istoka, sjevera i čini se da su nešto napredovali s juga Bakhmuta."

Dodao je da će borbe u istočnom gradu Donjecku i dalje biti "vrlo žestoke" i da je to "jedino mjesto gdje napreduju". Clarke je rekao da su se drugdje u zemlji ruske snage "ukopale za zimu".

Bakhmut se nalazi na glavnoj cesti koja vodi do gradova Sloviansk i Kramatorsk, oba smještena u industrijskoj regiji Donbas, koju Moskva tek treba u potpunosti osvojiti.

Ukrajinci: Više od 88.000 ruskih vojnika ubijeno do sada

12:30 - Ukrajinska vlada ustvrdila je da je dosad u ratu poginulo više od 88.000 ruskih vojnika. Kažu da je do 29. studenog ubijeno 88.380 ruskih vojnika, a uništeno 280 zrakoplova i 261 helikopter.

Prošloga petka ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je sa skupinom majki ruskih vojnika koji su poslani da se bore u Ukrajini i rekao im da njihovi sinovi nisu umrli uzalud. Stotine tisuća Rusa poslano je da se bori u Ukrajini - uključujući neke od više od 300.000 pozvanih u sklopu mobilizacije najavljene u rujnu.

Ukrajina se bori vratiti punu moć struje nakon ruskih napada

12:00 - Ukrajina se u utorak nastavila boriti za vraćanje pune struje, gotovo tjedan dana nakon vala ruskih raketnih napada koji su oštetili energetske objekte diljem zemlje. Nacionalni operater elektroenergetske mreže Ukrenegro rekao je da je manjak električne energije neznatno porastao od ponedjeljka nakon hitnih isključenja u nekoliko elektrana i povećanja potrošnje kako dolazi zima.

Operater je na Telegramu rekao da od jutros u 11 sati "proizvođači električne energije osiguravaju 70 posto potrošnje električne energije u Ukrajini", dodajući da je trenutni deficit kapaciteta posto. "Naglašavamo da je opći deficit u energetskom sustavu posljedica sedam valova ruskih raketnih napada na energetsku infrastrukturu zemlje."

Ruski redoviti raketni napadi na ukrajinski energetski sustav započeli su početkom listopada, a šteta od napada uzrokovala je nestašice struje i vode. Ukrajinska vlada pozvala je stanovnike da štede energiju kako bi spriječili potrebu za prisilnim isključenjima struje.

Najveći ukrajinski privatni proizvođač električne energije, DTEK, rekao je u ponedjeljak da će smanjiti opskrbu električnom energijom za 60 posto za svoje potrošače u Kijevu dok se temperature kreću oko nula stupnjeva Celzijusa.

Ukrajinci uništavaju rusku flotu dronova koje je izradio Iran

10:50 - Iako je Rusija doživjela neuspjehe na bojnom polju nakon ukrajinske protuofenzive, bila je uvelike učinkovita u korištenju dronova za napade na svoje mete. Članak Washington Posta govori o tome kako su ukrajinske snage uništavale rusku flotu koju je izradio Iran i skupljale ostatke kako bi ih analizirale.

Ukrajinski čelnici optužili su Rusiju da u napadima koristi iranske dronove "kamikaze" Shahed-136, koji eksplodiraju pri udaru. Lovci na bespilotne letjelice rekli su za The Washington Post da su Shahedi prvotno oboreni na dnevnom svjetlu pa sada većina njih leti između ponoći i zore.

Jedinice za borbu protiv bespilotnih letjelica, koje se sastoje od otprilike šest članova, dodale su da rotiraju noćne smjene u južnom gradu Mikolaivu. Lovci na dronove dolaze iz raznih sredina, uključujući bivše ukrajinske policajce, vojnike i poljoprivrednike.

Paul Lušenko, potpukovnik američke vojske i doktorand na Sveučilištu Cornell koji proučava ratovanje bespilotnim letjelicama, rekao je za Post da je riskiranje aviona vrijednih više milijuna dolara na bespilotnim letjelicama od 20.000 dolara "potpuno rasipanje" i da je najbolji pristup bio da ih se obori mitraljezima.

Post piše da je većina Shaheda koji lebde iznad Mikolajeva lansirana s Krima, prema jedinicama za borbu protiv dronova. Iran je priznao da je opskrbio Moskvu bespilotnim letjelicama, ali je rekao da su one poslane prije rata u Ukrajini.

Rusi se ukopavaju u Hersonu u rovovima u stilu Prvog svjetskog rata

10:30 - Bivši načelnik britanske vojske rekao je za Sky News da se Rusija "ukopava" kako dolazi zima, postavljajući izazove kijevskim snagama u Hersonu. Bivši načelnik Glavnog stožera Lord Dannatt rekao je: "Rusi znaju da su u zaostatku i znaju da si ne mogu priuštiti daljnje neuspjehe, pa se stoga, posebno s zimom koja stavlja Ukrajinu u svoje ruke, jako ukopavaju. "

Dodao je da dok su ukrajinske snage uspjele ponovno zauzeti Herson prije nekoliko tjedana, sada će se "boriti" da pređu rijeku Dnjepar na istok kako bi napale Rusiju - gdje Moskva kopa "rovove u stilu Prvog svjetskog rata".

Lord Dannatt naglasio je važnost da ukrajinske snage potisnu Rusiju od grada Hersona, jer su trenutno "još uvijek u dometu ruskog topništva". Dodao je da Zapad "apsolutno mora nastaviti podržavati Ukrajinu" i da će saveznici morati razmotriti koliko su još vojne opreme voljni isporučiti.

Ruske trupe dobile su naredbu da se povuku iz Hersona početkom studenog nakon što su rekli da više nije moguće opskrbljivati ​​grad.

Rusija prosvjeduje zbog kritika Vatikana o ratu u Ukrajini

10:45 - Ruski izaslanik izrazio je Vatikanu snažno nezadovoljstvo Moskve radi najnovije osude pape Franje, izvijsetila je novinska agencija RIA Novosti. Papa je, naime, osudio "okrutnost" ruskih postupaka u Ukrajini u intervjuu za jezuitski časopis America:

"Kada govorim o Ukrajini, govorim o okrutnosti jer imam mnogo informacija o okrutnosti trupa koje dolaze. Generalno, možda su najokrutniji oni koji su Rusi, ali nisu ruske tradicije, poput Čečena, Burjatija i tako dalje. Svakako, ona koja napada je ruska država", rekao je papa.

Ukrajina odbila napade u Donjecku i Lugansku

9:50 - Ukrajinsko Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da su njegove snage u posljednja 24 sata odbile ruske napade u regijama uključujući Donjeck i Lugansk na istoku zemlje. U izvješću o razvoju događaja na prvoj liniji, dodaje se da su područja u regiji Harkov, na sjeveroistoku, pogođena minobacačkom i raketnom topničkom vatrom.

Ministarstvo je reklo: "Rusija je lansirala devet projektila i 13 zračnih napada; Područja regije Harkov pogođena su minobacačkom i raketnom topničkom vatrom; Na smjerovima Bakhmut i Avdiiv u Donjecku, ruske snage su usredotočene na ofenzivne akcije; Proteklog dana ukrajinske snage pogodile su "tri područja koncentracije ljudstva, naoružanja i vojne tehnike neprijatelja".

Ruske snage vjerojatno su prestale raspoređivati bojne taktičke skupine

8:35 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva priopćilo je kako je vjerojatno da su ruske snage u posljednja tri mjeseca uglavnom prestale biti raspoređene kao bataljonske taktičke skupine (BTG). U svom dnevnom obavještajnom izvješću, ministarstvo je reklo da je nekoliko slabosti koncepta BTG razotkriveno u dosadašnjem ratu.

Prema Kraljevskom institutu ujedinjenih službi za obrambene i sigurnosne studije, BTG-ovi su dio ruskog višeslojnog sustava borbene spremnosti. Oni su "predviđeni da u svakom trenutku budu spremni za provedbu borbenih i posebnih zadaća, posebno u početnom razdoblju rata, dok se ostatak snaga priprema za borbu".

Institut za rat: Rusi se pripremaju za moguću ukrajinsku protuofenzivu u Hersonu

8:30 - Ruske snage nastavljaju granatirati stambenu infrastrukturu i stambene objekte u nedavno oslobođenom gradu Hersonu, prema ukrajinskoj vojsci. Stotine Ukrajinaca bježe iz Hersona samo dva tjedna nakon što su ga ponovno zauzeli.

Rusko granatiranje ubilo je najmanje 32 civila otkako su njene snage napustile grad 9. studenog. U najnovijem ažuriranju objavljenom sinoć, američki Institut za proučavanje rata (ISW) rekao je da ruske trupe kopaju rovove i utvrđuju svoje položaje u pripremi za moguću ukrajinsku protuofenzivu u istočnom Hersonu.

NATO ostaje čvrst u potpori Ukrajini kroz 'tešku zimu'

8:15 - NATO ostaje čvrsto predan potpori Ukrajini kroz "tešku" zimu, iako kraj sukoba s Rusijom nije još na vidiku, rekao je kanadski ministar vanjskih poslova za Guardian. “Rusija uopće nije za pregovaračkim stolom. I tako je naš cilj trenutno samo ojačati položaj Ukrajine na terenu kroz vojnu pomoć, razmjenu obavještajnih podataka i financijsku potporu,” rekla je Mélanie Joly. “Jer kada to činimo, mi zapravo jačamo njihovu poziciju za pregovaračkim stolom. Na kraju će doći do diplomatskog rješenja. To je bio slučaj u svakom pojedinom sukobu. Ali još nismo tamo.”

Unatoč izvješćima da zapadni saveznici postaju oprezni u vezi s kontinuiranim i skupim isporukama oružja – i zabrinuti zbog brzine kojom Ukrajina troši streljivo – Joly je rekla da postoji “snažna podrška Ukrajini” uoči samita NATO-a. Istaknula je kanadsko obećanje od 500 milijuna kanadskih dolara u novoj vojnoj pomoći Ukrajini, najavljeno na samitu G20 u Jakarti.

Rusko gađanje ukrajinske civilne infrastrukture, posebice elektrana, samo je povećalo podršku saveznika, rekao je Joly. "Moramo se pobrinuti da Ukrajinci mogu prebroditi ovu tešku zimu", rekla je, dodajući da ministri energetike iz zemalja NATO-a traže rješenja za prijeteću energetsku krizu.

Bakhmut je 'epicentar' ruske ofenzive

5:00 - Rusija je u ponedjeljak priopćila da su njezine snage opkolile grad Bakhmut, što je ukrajinska vojska opovrgla. Međutim, Ukrajina je otkrila da je grad izložen masivnoj ruskoj ofenzivi, pri čemu Kremlj pokreće i do "200 topničkih udara dnevno".

Serhij Čerevati, glasnogovornik vojske na istoku, rekao je: “Bakhmut ostaje epicentar glavne bitke za Ukrajinu. Neprijatelj najagresivnije djeluje u ovom pravcu. On provodi napade i vatrene udare. U prosjeku, neprijatelj nanosi oko 180-200 topničkih udara dnevno.”

EU se nije uspjela dogovoriti o ograničenju cijene ruske sirove nafte

4:30 - Zemlje članice EU-a nisu se u ponedjeljak uspjele dogovoriti o ograničenju cijene ruske sirove nafte iz mora, budući da je Poljska inzistirala da gornja granica mora biti niža od one koju je predložio G7 kako bi se smanjila sposobnost Moskve da financira invaziju na Ukrajinu, rekli su diplomati.

"Nema dogovora. Pravni tekstovi su sada dogovoreni, ali Poljska još uvijek ne može pristati na cijenu", rekao je jedan diplomat. Još nije određen novi datum pregovora, dodao je, iako bi mehanizam ograničenja cijena trebao stupiti na snagu 5. prosinca.

Ukrajinski grad ostao bez vode nakon ruskog udara

3:00 - Gradonačelnik Mikolajeva, Oleksandr Sjenkijevič, otkrio je u ponedjeljak da će grad ostati bez pitke vode na "neodređeno" vrijeme.

“Tijekom raketnog napada, ruski teroristi oštetili su crpnu stanicu MKP Mikolaivvodokanal, koja se nalazi u regiji Herson”, objavio je na Telegramu. “Stoga smo na neodređeno vrijeme prisiljeni opskrbljivati grad tehničkom vodom iz ušća Buga.”

U Kijevu će biti postavljena božićna drvca bez lampica

3:00 - Kijev planira postaviti božićna drvca, bez lampica, po cijelom oštećenom gradu i tako iskazati prkos ruskim napadima na infrastrukturu zbog kojih dijelovi grada ostaju bez struje, rekli su dužnosnici. "Nitko neće otkazati Novu godinu i Božić, u gradu bi trebala biti prisutna atmosfera dočeka", izjavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko u intervjuu za novinsku agenciju RBC-Ukrajina. "Ne možemo dopustiti Putinu da nam ukrade Božić", poručio je Kličko.

Sergej Kovalenko, glavni izvršni direktor tvrtke YASNO, koja opskrbljuje Kijev električnom energijom, objavio je na svojoj Facebook stranici da će zbog uštede električne energije drvca biti bez iluminacija i vijenaca. "Bit će to energetski najodgovornija novogodišnja i božićna drvca, ali svejedno za sve nas", napisao je Kovalenko.

Kličko je rekao da neće biti masovnih okupljanja ni koncerata - uobičajenih na dočeku Nove godine. Gradske tvrtke sponzorirat će drvca u cijelom Kijevu, uključujući i na Sofijskom trgu u starom dijelu grada. “Posebno će biti postavljena božićna drvca koja će podsjećati našu djecu na novogodišnje raspoloženje”, rekao je gradonačelnik.

Rusija gađa raketama ukrajinsku energetsku infrastrukturu od početka listopada, a komunalne službe bore se da uspostave opskrbu električnom energijom u glavnom gradu. U gradu koji je prije rata imao 2,8 milijuna stanovnika, po zimskoj hladnoći traje borba s prekidima u opskrbi električnom energijom i centralnim grijanjem.