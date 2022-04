Madeleine McCann nestala je prije 15 godina, a tek sada je portugalsko pravosuđe kao glavnog osumnjičenika proglasilo osuđenog silovatelja Christiana Bruecknera, piše BBC. Još 2020. Njemačka je objavila kako istražuje ovog 44-godišnjka zbog nestanka Madeleine McCann, no protiv njega do sada još nisu podignute nikakve optužnice, a on niječe ikakvu upletenost.

'Šansa je mala, ali nismo se prestali nadati'

Korak portugalskog pravosuđa stoga je veliki korak u slučaju i rasvjetljavanu okolnosti oko otmice djevojčice 2007. godine. Iako optužnica još nije podignuta, za roditelje je ovo velika stvar.

"Pozdravljamo novosti o tome da su portugalske vlasti označile Nijemca kao glavnog osumnjičenika u slučaju nestanka naše voljene kćeri Madeleine. Ovo odražava napredak u istrazi koju provode portugalske, njemačke i britanske vlasti. Policija nas informira o razvoju događaja", napisali su Kate i Gerry McCann u priopćenju za javnost. Iako je šansa mala, mi se nismo prestali nadati da je Madeleine još živa i da ćemo biti s njom", dodaju.

Ključan potez u zadnji čas

Potez portugalskog tužiteljstva, koji Bruecknera proglasio arguido, u prijevodu osumnjičenik ili osoba od interesa je značajan i zbog tajminga. Dana 3. svibnja navršit će se 15 godina otkako je prijavljen nestanak Madeleine, a prema portugalskom zakonu više ne bi bilo moguće nekoga proglasiti osobom od interesa nakon tog datuma. Proglašavanje nekoga osobom od interesa nužan je korak za svaku kaznenu prijavu.

Tada trogodišnja Madeleine McCann nestala je 3. svibnja 2007. godine iz apartmana u odmaralištu Praia da Luz u Portugalu. Od tada je postala jedna od najpoznatijih nestalih osoba, a istraga o njezinom nestanku jedna od najopsežnijih i najskupljih istraga u novijoj povijesti.