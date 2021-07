Tijelo druge osobe pronađeno je u utorak na mjestu eksplozije u postrojenjima kemijske industrije u Leverkusenu, te su, po posljednjim podacima, u nesreći dvije osobe poginule, 31 je ozlijeđena, a nekoliko se smatra nestalima, objavile su vlasti toga grada na zapadu Njemačke.

Interventnim službama trebalo je tri sata da ugase požar na lokaciji Chempark, gdje su postrojenja velikih tvrtki kao što su Bayer i Lanxess, nakon eksplozije koja se dogodila u 9:40 ujutro, navodi upravitelj parka tvrtka Currenta.

"Onda su se čule sirene i osjetilo se ono... prozori su vibrirali. Mi smo samo kilometar i pol od toga udaljeni'', rekao je za Dnevnik.hr Ivan Maršić, Hrvat iz Leverkusena i dodao da su im preko megafona govorili da ostanu u kući, zatvore prozore i vrata.

"Moje su misli s ozlijeđenima i članovima obitelji", rekao je ravnatelj Chemparka Lars Friedrich. "Još smo u potrazi za nestalim osobama, no blijede nade da ćemo ih pronaći žive", rekao je.

Zatvorene ceste, opasnost od dima

Od 31 ranjene osobe pet je zadobilo teške ozljede, rekla je policija. Područje i prilazne ceste bile su zatvorene gotovo cijeli dan.

Gradonačelnik Leverkusena Uwe Richrath kazao je da je sada najvažnija maksimalna pozornost i osjetljivost. ''Treba poduzeti mjere predostrožnosti. Zatvaramo igrališta, voće iz vrta treba prati prije konzumacije, a onda moramo čekati analizu'', upozorio je Richrath.

Stanovnici su pozvani da zatvore prozore zbog toksičnih dimova. Currenta je pozvala lokalno stanovništvo da isključi rashladne uređaje jer se još mjere otrovne čestice u zraku Zatvorena su dječja igrališta, no mjerenja pokazuju da je onečišćenje u "zelenoj zoni", objavile su lokalne vlasti. Uzbuna je izdana i za 60 kilometara udaljeni Dortmund.

Zapalila se otapala

Uzrok eksplozije u spalionici otpada Buerrig zasad je nepoznat, no eksplozija je zapalila otapala.

"Otapala su gorila i ne znam kakve su se tvari oslobodile", rekao je Friedrich te dodao da se "uzimaju uzroci"

Leverkusen je manje od 50 kilometara udaljen od pokrajine u kojoj su se prošli tjedan dogodile katastrofalne poplave s najmanje 180 žrtava.

Više od 30 tvrtki radi u Chemparku u Leverkusenu, uključivo Covestro, Bayer, Lanxess i Arlanxeo.

Tamo proizvode i odlažu više od pet tisuća različitih kemikalija. "Znamo da smo preplašili stanovnike Leverkusena, da se sada boje. Radimo sve što možemo kako bismo situaciju stavili pod kontrolu što je prije moguće'', rekao je Friedrich.

Testiran je zrak, testirana je kiša koja je u međuvremenu padala. Zasad nisu objavljeni nikakvi rezultati. Ivan s početka priče, koji u Leverkusenu živi cijeli život, kaže da manji incidenti u kemijskom parku nisu novost.



''Zna se dogoditi to u Bayerweku, ako je nešto tamo onda se čuju isto sirene, ali to da se čuje ovakva detonacija... To još nisam doživio ovdje'', kazao je Maršić. Jedna je osoba poginula, a petero se u bolnici bori za život. Za četiri zaposlenika još uvijek se traga.