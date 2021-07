Snažna eksplozija potresla je u utorak ujutro njemački Leverkusen. Kako javljaju njemački mediji, eksplozija se dogodila u industrijskoj zoni Chempark u Leverkusenu, jednoj od najvećih u Europi gdje svoje pogone ima oko 70 tvrtki, među kojima je i farmaceutska tvrtka Bayer.

Matija Skorić, Hrvatica koja živi u Leverkusenu desetak kilometara od industrijske zone, za RTL.hr je kazala da je u trenutku eksplozije bila u kući.

'Misle da će doći do još jedne eksplozije'

"Bila je to jaka eksplozija, svi prozori su se zatresli. Podsjetilo me na ratno vrijeme. Čula se jaka eksplozija, vidjeli smo oblak dima i odmah smo morali zatvoriti prozore jer nismo znali što je u tom dimu i u zraku. Još moramo ostati u svojim kućama. Misle da će možda doći do još jedne eksplozije s obzirom na požar", kazala je.

Kaže kako je situacija u Leverkusenu trenutno kaotična te da ima dosta ozlijeđenih radnika tvornice Bayer.

Trenutno se kao nestale osobe navode još četvorica zaposlenika. Prve informacije govorile su o petero nestalih, no preminuli zaposlenik vodio se kao nestali pa je broj smanjen na njih četvero. Ozlijeđeno je 16 zaposlenika, a dvoje od njih teško, prenosi službena stranica grada Leverkusen.

Vatra krenula od spremnika s gorivom

Policija je priopćila kako je nakon podneva još uvijek gorjelo jedno spremište razrjeđivača u spalionici koja se nalazi u industrijskoj zoni na jugu grada Leverkusena. Do eksplozije je došlo nakon što se u blizini spalionice otpada zapalio spremnik s gorivom i vatra se proširila.

Iznad Leverkusena se još uvijek može vidjeti crni oblak dima koji se širi prema sjeveru. Kako je priopćio grad Leverkusen, građani su zamoljeni da ostanu u svojim kućama i da ne otvaraju prozore.

Policija je blokirala široko područje oko mjesta eksplozije. Zatvoreno je i nekoliko važnih prometnica u ovom gusto naseljenom dijelu Njemačke.

Službe za uzbunjivanje su tijekom dana već poslale više poruka građanima preko SMS poruka.