Proizvodnja pšenice u Ukrajini vjerojatno će biti najmanje za trećinu manja nego u normalnim godinama, piše The Guardian. Zaključak je to prema analizi satelitskih snimaka zemlje. Ukrajina je jedan od najvećih svjetskih izvoznika pšenice, no rat uzima danak u poljoprivredi i zalihama hrane u zemlji, izazivajući strah od nestašice ili viših cijena diljem svijeta.

Prošle godine u Ukrajini je proizvedeno oko 33 milijuna tona pšenice, od čega je zemlja izvezla oko 20 milijuna tona, što je čini šestim najvećim svjetskim izvoznikom. Ove godine, s ovakvom situacijom, zemlja ima samo potencijal za proizvodnju oko 21 milijun tona pšenice, što je pad od oko 23% u prosjeku u prethodnih pet godina, prema analizi koju je u petak objavila tvrtka za satelitsku analizu Kayrros.

Žetva pšenice će pasti

No, s vrlo vjerojatnim većim smetnjama zbog rata i borbama koncentriranim na istoku gdje se nalaze glavne regije uzgoja pšenice, Kayrros procjenjuje da će žetva pšenice vjerojatno pasti za najmanje 35% ove godine u usporedbi s 2021. Ukrajina je već zabranila izvoz žitarica i mnogih drugih prehrambenih proizvoda, u nastojanju da sačuva vlastite zalihe hrane.

Globalne cijene pšenice skočile su za 20% u ožujku, zahvaljujući izravnom utjecaju rata na proizvodnju pšenice, kao i višim cijenama energije i gnojiva diljem svijeta. Ti su troškovi rasli već prije ruske invazije, ali su se dodatno povećali jer su zemlje odlučile smanjiti uvoz nafte i plina iz Rusije.

Poskupljenja su ozbiljan razlog za zabrinutost

Iako su cijene pšenice u međuvremenu lagano pale s rekordno visokih, analitičari Rabobanka predviđaju da bi ponovno mogli porasti zbog rata u Ukrajini, kao i sankcija Rusiji. Carlos Mera, analitičar u Rabobanku, rekao je da će cijene ostati visoke jer je malo vjerojatno da će vodeći svjetski proizvođači moći značajno povećati proizvodnju zbog visokih cijena gnojiva i pritiska na uzgoj drugih usjeva gdje su cijene također rasle.

Rusija i Ukrajina također su veliki proizvođači gnojiva, što je dodatno podiglo cijene inputa za poljoprivrednike. “Nije samo pitanje koliko će pšenice Ukrajina požnjeti, već koliko će uspjeti izvesti. Obično 90% izvoza žitarica teče kroz luke u Crno more, ali to nećemo vidjeti zbog ruske vojne akcije”, rekao je Mera.

Poskupljenja hrane sada su ozbiljan razlog za zabrinutost diljem svijeta. Ljudi s niskim primanjima u zemljama u razvoju već su se suočavali s problemima jer je pandemija iscrpila njihove resurse, dok je sukob doveo do toga da su zemlje poput Jemena i Afganistana na rubu gladi. Klimatska kriza također uzima danak. Posljednjih tjedana toplinski val u južnoj Aziji doveo je milijune ljudi do toplinskog stresa. Vrućina će vjerojatno smanjiti prinose usjeva i mogla bi utjecati na žetvu pšenice u Indiji.