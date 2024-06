Otac osumnjičenog Dejana Dragijevića, Radoslav Dragijević koji je i sam do nedavno bio u pritvoru zbog sumnji da je sinu pomogao premjestiti tijelo ubijene Danke Ilić (2) iz Srbije, zatečen je iskazom drugog osumnjičenog za ubojstvo Srđana Jankovića.

Janković je, podsjetimo, gotovo dva mjeseca nakon stravičnog zločina šutio i odbio govoriti, a prošloga je tjedna preko odvjetnika poručio da želi iznijeti obranu. Tijekom saslušanja potvrdio je da je kobnog dana bio u Banjskom Polju, ali i šokirao tvrdnjom da djevojčicu nikad nije vidio odbacivši sve optužbe koje mu se stavljaju na teret.

Radoslav Dragijević, Dejanov otac, sada kaže kako vjeruje da "nije sve kako se čini" i da je "dijete prodano".

'Hoće sve prebaciti da moj sin robija do kraja života'

"Danima nisam kod kuće. Upravo sam došao, zbog obaveza sam bio odsutan. Jako sam bolestan i vrijeme provodim kod liječnika. Nisam upoznat što je izjavio, evo sad čujem. Pa što sad, on hoće sve prebaciti da moj sin robija do kraja života. Vidjet ćemo kako će se to odvijati do kraja. Ja ipak mislim da nije sve tako i da je dijete prodano", poručio je Radoslav, prenosi Telegraf.

On je 29. svibnja pušten da se brani sa slobode nakon što mu je istekao dvomjesečni pritvor. Priveden je bio i njegov drugi sin, odnosno Dejanov brat zbog sumnje da mu je također pomogao premjestiti tijelo ubijene djevojčice s deponija.

Radnici "Vodovoda" Dejan Dragijević i Srđan Janković osumnjičeni su da su prije više od dva mjeseca u Banjskom Polju nedaleko od Bora udarili malenu Danku službenim automobilom, ubili je i njezino tijelo bacili na deponij. Vjeruje se da se jedan od njih vratio i tijelo premjestio na za sada nepoznatu lokaciju, i da su mu u tome pomogli brat i otac.

Dejanov brat u međuvremenu je umro nasilnom smrću u pritvoru, iako se prvotno tvrdilo da je preminuo prirodnom smrću.

