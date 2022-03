Devetnaesti je dan ruske invazije na Ukrajinu, a profesor na institutu za međunarodne odnose u Kijevu, Maksim Kamenjeckij, komentirao je stanje u Ukrajini. Napominje kako je stanje u Kijevu još uvijek napeto, a jutros je ponovno granatiran sjeverni dio glavnog grada.

"Najveća opasnost za Kijev dolazi s pravca, ako gledamo po analognom satu, od 9 do pola 12 sati. S tih područja u neposrednoj blizini grada je jutros granatirano stambeno naselje Obolon i tvornica Antonov", objašnjava pa dodaje kako je Kijev dosta prazan grad.

"Mislim da je više od polovice stanovnika otišlo. Opskrba postoji, ali nije onakva kakva je bila prije rata. Kijev je, rekao je i gradonačelnik Kličko, stvorio zalihe za dva tjedna. Traje policijski sat od 20 navečer do 7 ujutro. Ljudi koji imaju mogućnost idu u skloništa preko noći. Svaki dan pet do sedam puta se čuju zračne uzbune. U takvom stanju mi sad živimo", objasnio je Kamenjeckij za N1.

'To je bilo upozorenje...'

Na pitanje o granatiranju zapada zemlje, Kamenjeckij kaže kako misli da je to Putinovo upozorenje.

"Rusi su rekli da su raketirali taj centar kod Lavova jer su tamo strani plaćenici i njihova oprema. S tim što je naša služba za izvanredne situacije potvrdila da među poginulima i ranjenima nije bilo stranaca. Mislim da je to upozorenje. Sam raketni udar koji je napravljen strateškim bombarderima je znak da Rusi koriste sve adute koje imaju na raspolaganju u svojoj vojsci. Koliko vidim, oni nisu postigli rezultat."

Na pitanje koliko dugo Rusija može izdržati ovakav vojni pohod, Kamenjeckij kaže da o tome govori i predaja ruskih vojnika i pobune koje se događaju uz granicu među vojnicima koji su poslani tamo kako bi sudjelovali u ovoj operaciji. Kamenjeckij smatra da i to pokazuje kako agresor ovdje nema nikakvu moralnu podršku ni u svojim reodvima. "Oni osjećaju da se tu događa nešto na što njihovo rukovodstvo nije računalo, a to je sastavni dio demoralizacije."

Ukrajina nije izrađivala kemijsko oružje

Komentirao je i ruske optužbe da u Ukrajini postoje laboratoriji u kojima se stvara kemijsko oružje.

"U Ukrajini, kao i u svakoj zemlji, postoje tisuće laboratorija. Možemo li smatrati da su to bakteriološki laboratoriji koji predstavljaju opasnost? Koliko ja znam, Ukrajina sebi ne može priuštiti ni tehnički da radi takvo oružje jer ga nema gdje ispitivati. Rusija to ima gdje ispitati. Mi to nemamo, a nema ni potrebe, nismo se spremali za takav rat", objašnjava Kamenjeckij te dodaje kako Ukrajina nije izrađivala nikakvo kemijsko oružje.

"To nikad nije bilo potvrđeno, osim u izjavama ruskog rukovodstva, da se nešto takvo događa u Ukrajini. To je čista izmišljotina."

Dolazak letjelice u Zagreb može se smatrati prijetnjom

Govoreći o padu bespilotne letjelice u Zagrebu prošloga tjedna, Kamenjeckij kaže: "Tko i zašto, to je najzagonetnije pitanje. Ukrajini nema smisla lansirati takvo nešto. Znamo tko je prijetio Hrvatskoj, to nije bila Ukrajina."

On kaže da je moguće da je projektil lansiran s područja pod ruskom kontrolom dodajući da i crvene zvijezde koje su se mogle vidjeti na letjelici prilikom iskopavanja dokazuju da ona nije ukrajinska. On smatra i da se dolazak i pad letjelice u Zagreb može smatrati prijetnjom. Kamenjenckij kaže kako je tom raketom teško pogoditi baš neki konkretan cilj, ali da se htjelo pokazati da Zapad nije zaštićen.

