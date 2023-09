Posljednjih dana jedna od glavnih vijesti je smrt Jevgenija Prigožina, bivšeg šefa plaćeničke vojske Wagner čije je "prijateljstvo" s Vladimirom Putinom puklo nakon marša na Moskvu, koji je završio 300-tinjak kilometara pred glavnim gradom Rusije.

Prigožin je, podsjetimo, stradao u avionskoj nesreći, a nije dugo trebalo da se počnu širiti teorije koje tvrde da je njegova pogibija lažirana. Prigožinovu smrt za Net.hr komentirao je profesor Maksim Kamenjecki iz kijevskog Instituta za međunarodne odnose.

"Mislim da je on ovaj puta umro", kaže Kamenjecki. "On je bio iskusan frajer, u mlađim danima je bio kriminalac i jako je dobro znao što Putin može napraviti. Nije on bio neki balavac", rekao je.

"Znao je što se događa s ljudima koji nisu opravdali Putinovo povjerenje ili su ga prevarili. Mislim da je on čekao da će to neko vrijeme potrajati, da se on može bolje pripremiti, ali najvjerojatnije se ipak radi o smaknuću", kaže ovaj stručnjak, dodajući da je ruski vrh pokazao da se tako, kako je Prigožin napravio, ne smije raditi.

"On je poginuo i tu nemamo što dalje", kaže.

Formirali nove kompanije

Upitan hoće li Putinu "nedostajati" Prigožin u smislu odrađivanja prljavog posla, Kamenjecki kaže da to za Putina nije veliki problem. "On je rješavao pitanja žestokih juriša, koji je bio popraćen ogromnim gubitcima. Wagner je Putinu na taj način štitio vojsku. U međuvremenu su ljudi oko Putina formirali druge privatne kompanije koje formalno nisu vojska, ali su naoružani i imaju sve za izvršavanje takvih zadaća", kaže.

Wagner je bio svojevrsni brend, dodaje ukrajinski profesor. "To je bio kao jedan holding kojem je bio vlasnik Prigožin i imao je više sastavnih dijelova, vezanih za rad u Africi u nekim rudnicima za dijamante, dobivanje zlata i slično. Oni su rješavali neka pitanja za vlast. Za ostale firme koje se stvaraju sada, zaposjesti položaj Wagnera u nekim slučajevima bit će teško, ali uz pomoć države, što im država i osigurava, oni će na kraju zamijeniti Wagner, jer Putinu sada sigurno ne treba neki problem poput Wagnera koji želi odmazdu za smrt Prigožina", mišljenja je Maksim Kamenjecki.

Kaže da će oni sada biti kompletno reformirani te da je bitno da ne ostanu kao cjelina. "Uništeno im je kompletno rukovodstvo, nema više tko doći u zapovjedništvo s takvim utjecajem kakvog je imao Prigožin", dodaje.

Ruski patriot

Upitan je li sve skupa, od pokušaja puča do Prigožinove smrti, potreslo rusku administraciju, Kamenjecki kaže da administraciju nije, no jedan dio stanovništva je pogodilo. "Bez obzira na to što je on zloglasan i neki čudan tip s kriminalnom prošlošću, on se smatrao kao jedan od najvećih patriota Rusije. To što je on napravio – zauzeo Bahmut i tamo gdje su bili veliki gubitci – to Rusi pamte", kaže.

"Kad je bio taj sukob između ministarstva obrane i Wagnera, mislim da mišljenje ljudi nije bilo određeno sve dok nije počeo taj marš prema Moskvi. Tada su ljudi većinom to podržali. To je u Rusiji dosta karakteristično za društvenu svijest. Onaj tko pati, on će imati simpatije stanovništva, bez obzira na razloge što je bilo i što se desilo. Većina ljudi nije niti znala koliko su oni dobro ili loše snabdjeveni, ali kada su oni krenuli protiv vlasti, oni su odmah počeli koristiti simpatije stanovništva", rekao je Kamenjecki.

Na pitanje bi li se ljudi zbog toga mogli okrenuti protiv Putina, Kamenjecki kaže da ne. "U Rusiji se tako ne rade protesti. To se mora desiti na vrhu. Da je Prigožin došao u Moskvu i počeo rušiti vlast, tada bi veliki dio Rusa bio uz njega. Kada je on smaknut i više ga nema, Rusi su opet pod utjecajem propagande. To je kao anestezija", rekao je.

Za razliku od Ukrajinaca, koji su se pobunili protiv Janukoviča 2013., u Rusiji je nemoguće da ljudi toliko masovno izađu da sruše vlast. "To je bilo moguće tek na početku 90-ih: 1991., pa 1993. i gotovo. Zato je i Putin odmah na početku uzeo u ruke propagandu i sve televizijske kuće i portale, sve je bilo pod njegovom kontrolom. To funkcionira kao anestezija za društvo. Zato čim je nestao Prigožin, Rusi su se povukli u svoje stanove i opet će grintati u kuhinji protiv Putina, ali šutjeti javno", dodaje.

Neće biti većih promjena dok se na vrhu nešto ne desi, kaže Kamenjecki. "Da Putin bude toliko nepopularan među elitama pa da oni nešto pokušaju napraviti protiv njega, neku zavjeru, tek onda će biti promjena", kaže.

Sukob elita nakon Putina

Na pitanje bi li se te elite mogle među sobom potući tko će preuzeti vlast, Kamenjecki kaže – sigurno. "Sigurno će toga biti. Rusija je vrlo različita po orijentacijama. Od dalekog istoka tamo gdje imaju svojih problema preko srednjeg dijela Rusije do zapadnog dijela, čak i gospodarski, ona je vrlo različita. Te elite kontroliraju različite grane gospodarstva koji mogu biti konkurenti. Oni imaju različite orijentacije u vanjskom smislu – neki bi s Kinezima, neki pate jer im je uskraćena mogućnost rada sa zapadnim zemljama", rekao je Maksim Kamenjecki.

Unutar Rusije, oni nemaju jedinstvenog pogleda na to kakva mora biti Rusija nakon Putina – da li monarhija, da li demokracija, da li ponovo neka autoritarna država ali s drugim čovjekom na vlasti. "Recimo, da je Prigožin došao na vlast, on bi isto bio autoritaran, ali na drugačiji način nego Putin", pojašnjava.

Kamenjecki kaže da u Rusiji zapravo uopće nisu za demokraciju. "Ne možete zamisliti koliko se oni u cjelini razlikuju od Hrvata, pa čak i od Ukrajinaca. Oni moraju stalno slušati propagandu i onda određuju što da rade", kaže.

Upitan zbog čega je to tako, kaže da je to način društvenog razvoja i mentaliteta koji se duže vrijeme oslanjao na povijesno iskustvo pravoslavne ortodoksne crkve, gdje se sve svodi na neke zapovijedi, odnosno gdje treba raditi ono što govori neki pop ili neki feudal. "Patiti, patiti, raditi i šutjeti, to im je bio glavni smisao. Oni su navikli na takav način", kaže.

"U prosjeku, Rusi ne znaju što je to demokracija, oni ne mogu živjeti u situaciji da oni sami moraju nešto raditi. I kod nas u Ukrajini se to osjeća, ali ne u takvoj mjeri. Nakon pada režima, nekih revolucija, oni dovedu nekog na vlast i kažu: 'Dobro, ti si postao predsjednik, želimo da sve ceste budu asfaltirane. Mi smo napravili revoluciju, a ti sada nama moraš osigurati normalan život'. Takav otprilike način razmišljanja imaju. Oni ne znaju da oni sami sebi moraju napraviti normalan život, svatko u svom mjestu. Oni smatraju da im 'bagra' s vrha mora osigurati normalan život. To je infantilizam zapravo, ljudi koji misle da netko njima nešto mora napraviti", zaključio je Maksim Kamenjecki u razgovoru za Net.hr.

