Zbog rata u Ukrajini, upitna je žetva suncokreta, što bi moglo dovesti do nestašice suncokretova ulja, javlja Dnevnik.hr. Ukrajina i Rusija zajedno predstavljaju čak 75 posto svjetske proizvodnje suncokretova ulja. Zbog straha od nestašice i moguće panične kupnje, neki trgovački lanci u Španjolskoj, Grčkoj, Turskoj, Belgiji i Velikoj Britaniji uveli su ograničenja u prodaji.

"Mislim da ljudi grabe suncokretovo ulje zbog straha da te vrste ulja neće doći do Španjolske. To mi se čini sličnim strahu tijekom covida oko toaletnog papira, a sad s uljem, to je slično", uvjerena je Mayca Martinez iz Španjolske.

Trgovački lanci u Hrvatskoj umiruju i uvjeravaju kako nestašice i ograničenja prodaje suncokretova ulja u Hrvatskoj neće biti.

Globalni rast cijena

Osim moguće nestašice, pandemija je pokrenula i globalni rast cijena suncokretova ulja, a rat u Ukrajini samo je pojačao taj trend. Mnogi su alternativu vidjeli u palminu ulju, no Indonezija, u kojoj se proizvodi čak 60 posto ukupne svjetske proizvodnje palmina ulja, potkraj prošlog mjeseca zabranila je izvoz kako bi zaštitili siromašne građane od divljanja cijena palmina ulja.

Cijene ne samo ulja već hrane općenito drastično rastu zbog rata u Ukrajini. Prema podacima UN-ove organizacije za hranu i poljoprivredu, u ožujku ove godine, bile su najviše u povijesti i čak za trećinu više nego u ožujku 2021.