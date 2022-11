Dva ruska vojnika hodala su ulicama Hersona jedne proljetne večeri početkom ožujka, nekoliko dana nakon što su ruske snage zauzele grad. Temperatura je te noći bila ispod nule i nestalo je struje. Grad je bio u potpunom mraku dok su se dvojica vojnika, nakon nekoliko popijenih pića, teturajući vraćali u vojni logor.

Dok je jedan teturao ulicom, drugi je zastao da obavi nuždu uz rub pločnika. Odjednom mu je nož zaboden duboko u desnu stranu vrata. Pao je na travu. Nekoliko trenutaka kasnije i drugog ruskog vojnika, pijanog i nesvjesnog, dočekala je ista sudbina.

'Sustigao sam drugoga i ubio ga na mjestu'

“Čim sam završio s prvim, sustigao sam drugoga i ubio ga na mjestu”, ispričao je za CNN Archie, pripadnik ukrajinskog pokreta otpora u tada okupiranom gradu.

Kaže da se vodio čistim instinktom.

“Vidio sam ''orke'' u uniformama i pomislio, zašto ne? Nije bilo ljudi ni svjetla i iskoristio sam trenutak”, dodao je, koristeći pritom pogrdni izraz ''orke'' za Ruse.

Nakon što je ubio dvojicu ruskih vojnika, 20-godišnjak kojemu je Archie nadimak, udružio se s drugim partizanima u Hersonu. Trenirao je borilačke vještine, okretnih je stopala i oštrih refleksa, a nož je i ranije nosio sa sobom za samoobranu, ali nikad dotad nikoga nije ubio.

“Adrenalin je odigrao svoju ulogu. Nisam imao ni straha ni vremena za razmišljanje. Prvih nekoliko dana potom osjećao sam se jako loše, ali sam onda shvatio da su oni moji neprijatelji. Došli su u moj dom da mi ga otmu”, objasnio je.

'Najmanje 10 Rusa ubijeno je svake noći'

Archiejevu priču potvrdili su ukrajinski vojni i obavještajni izvori koji su komunicirali s njim i drugim partizanima tijekom okupacije Hersona. Bio je jedan od mnogih boraca otpora u tom gradu koji je prije rata imao 290.000 stanovnika. Herson je bio prvi veliki grad i jedina regionalna prijestolnica koju su ruske trupe uspjele zauzeti od početka invazije, a time i važan simbol za Moskvu.

Građani Hersona dočekali su ruske vojnike prosvjedima. Njih su, pak, dočekali suzavac i pucnjava ruskih vojnika. Najglasniji prosvjednici bili su uhićeni i mučeni. Kad mirne demonstracije nisu urodile plodom, građani Hersona okrenuli su se otporu, a ljudi poput Archieja počeli su sami djelovati.

"Nisam bio jedini, bilo nas je mnogo. Najmanje 10 Rusa ubijeno je svake noći”, ispričao je za CNN.

Napadali i lokalne proruske dužnosnike

U početku su se organizirali u grupe, koordinirajući svoje akcije s ukrajinskom vojskom i obavještajnim službama izvan grada.

“Imam prijatelja s kojim bismo se vozili po gradu, tražeći mjesta okupljanja ruskih vojnika. Provjerili smo njihove ophodne rute, a zatim dali te informacije momcima na prvoj liniji, Oni su znali što treba dalje", kaže.

Ruski vojnici nisu bili jedina meta, nego i nekolicina proruskih dužnosnika koje je Moskva instalirala u Hersonu tijekom okupacije. Njihova lica bila su otisnuta na plakatima postavljenim po cijelom gradu obećavajući im odmazdu zbog njihove suradnje s Kremljom. Taj psihološki rat trajao je tijekom cijele okupacije.

Mnoga od tih obećanja su ispinjena i neki od tih dužnosnika su ubijeni u onome što su okupacijske vlasti nazvale "terorističkim napadima". Archie je bio uhićen 9. svibnja, nakon što se na paradi povodom Dana pobjede, kojom se slavila pobjeda Sovjetskog Saveza u Drugom svjetskom ratu, pojavio u žuto-plavoj majici, poput ukrajinske zastave.

'Spajali su me na struju i udarali nogama'

Archie je odveden u lokalni istražni zatvor koji je preuzela ruska Federalna sigurnosna služba (FSB) i koristila ga za mučenje ukrajinskih vojnika, obavještajaca i partizana.

“Tukli su me, spajali na struju, udarali nogama i palicama. Ne mogu reći da su me izgladnjivali, ali nisu mi davali puno jesti. Ništa dobro tamo se nije dogodilo”, rekao je.

No, imao je sreće i bio je pušten nakon devet dana. Prethodno je bio prisiljen snimiti video u kojem kaže da je pristao raditi s ruskim okupatorima. Njegov iskaz o onome što se dogodilo u ustanovi potvrdili su ukrajinski vojni izvori i drugi zatvorenici.

Igor, 29-godišnjak iz Hersona koji je tražio da mu se ne objjavljuje prezime, kazao je za CNN da su ga u lokalnom zatvoru držali 11 dana.

“Cijelo to vrijeme čuo sam vrisku iz podruma. Ljude su mučili, tukli su ih motkama po rukama i nogama, čak su ih spajali na baterije i puštalli im struju”, kazao je Igor kojeg su Rusi uhvatili dok je prevzio oružje.

'Neki su bili premlaćivani do smrti'

On kaže da je imao sreće, jer su neki bili premlaćivani do smrti.

“Uboli su me elektrošokerom u noge, oni to koriste kao dobrodošlicu. Jedan od njih je pitao zašto sam doveden, a druga dvojica su me počela udarati u rebra”, kaže.

I on je bio pripadnik pokreta otpora u Hersonu. Prevozio je oružje i dostavljao obavještajne podatke ukrajinskoj vojsci. Da su Rusi to saznali, bio bi brutalnije kažnjen u zatvoru. Među podacima koje je dostavio ukrajinskoj vojsci bile su i koordinate ruskog vojnog skladišta u Hersonu koje su ovi ubrzo pogodili projektilima.

“Ruska vojska je tamo imala između 20 i 30 vozila, oklopnih kamiona i transportera”, kaže Igor.

'Nije bilo teško, ali je bilo opasno'

Osim koordinata, ukrajinskim vojnicima poslao je i snimku ruskog vojnog skladišta, koju je potajno napravio.

“Upalio sam kameru, uperio je u zgradu i onda sam samo hodao i razgovarao telefonom dok je kamera snimala. Kasnije sam, naravno, obrisao video jer da su me negdje zaustavili i provjerili moje snimke i slike, bilo bi pitanja”, objašnjava.

Informaciju je poslao sredinom rujna, a samo dan kasnije objekt je gađan ukrajinskim topništvom. Osvrćući se danas na taj podvig, Igor, otac tromjesečne kćeri, kaže da je imao sreće što nije bio uhvaćen.

“Nije bilo teško, ali je bilo opasno. Da su me uhvatili kako snimam, priveli bi me i vjerojatno mi ne bi dopustili da izađem živ”, rekao je za CNN.