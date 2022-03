Ukrajinska vlada objavila je snimku telefonskog poziva jednog ruskog vojnika. Naime, postrojbe Vladimira Putina pogođene su naglim padom morala jer im je vođa navodno obećao brzu pobjedu, koja se pretvorila u krvoproliće pred žestokim ukrajinskim otporom.

'Bože, kad će ovo završiti'

Na početku telefonskog razgovora, kojeg je objavila ukrajinska vlada, baka kaže vojniku: "Bože, kad će ovo završiti", na što on odgovara da je njegova situacija "strašna", prenosi The Sun. Zatim kaže da mu je "cijela brigada razbijena" i da ne znam kako ga je "Bog spasio". "Da budem iskren s tobom, odmah bih otišao odavde i nije me briga", rekao je vojnik baki.

"Glavna stvar je preživjeti pakao. Mislili smo da će sve biti gotovo za dva tjedna. Prošlo je već skoro mjesec dana", kazao je. Naime, poziv i engleski prijevod snimke podijeljeni su na Telegram računu vladinog savjetnika i ministra vanjskih poslova Antona Geraščenka. U snimci vojnik nastavlja pričati o hladnoći i o tome kako su se vojnicima i časnicima noge i ruke "smrznule" od života u rovovima. "Zaj*bi ovaj novac. To nikome ne treba. Želim odj*ati iz Ukrajine", kazao je prije nego što je krenuo opisivati Vladimira Putina.

Presretnuti poziv dolazi nakon drugog u kojem se vojnik požalio da su njegovi suborci dobili ozebline i naišli na žestok ukrajinski otpor. Uvjeti su postali toliko loši da je "50 posto" njegove eskadrile patilo od ozeblina, rekao je. Razgovarajući sa zapovjednikom u trominutnom telefonskom razgovoru, vojnik je rekao da su vojnici bili prisiljeni biti s mrtvima jer ih se nije moglo transportirati u Rusiju.

Također je rekao da su vojnici zapeli zbog ukrajinskog otpora i da su im nedostajali osnovne potrepštine za život i medicinska pomoć. Također je rekao da su sada prisiljeni živjeti u rovovima. Razočarani vojnik također se požalio da nema dovoljno opreme i da je danima zaglavljen izvan Mykolaiva, unatoč tome što mu je obećana "brza" pobjeda. Ukrajina je sada prepuna izgorjelih olupina ruskih tenkova i oklopnih vozila, pougljenim ostacima oborenih zrakoplova i mrtvim tijelima vojnika - od kojih su mnogi bili ročnici tinejdžeri.

Ruskim vojnicima je dosta rata

Jedan se vojnik navodno zabio svoj tenk u svog zapovjednika dok je protestirao zbog užasnih gubitaka među svojim suborcima. Pukovnik Jurij Medvedev hospitaliziran je s teškim ozljedama noge nakon prijavljenog incidenta. Rusija je slučajno otkrila da je izgubila 10.000 vojnika, ta brojka objavljena je u prokremljovskim novinama. NATO je rekao da bi ta brojka mogla iznositi čak 15.000, a ukupni gubici uključujući ranjenike, zarobljene ili nestale i do 40.000.

Ako je procjena točna, onda su ruski gubici u Ukrajini, u nešto manje od mjesec dana, sada isti kao što su pretrpjeli tijekom desetogodišnjeg rata u Afganistanu, koji je završio 1989. godine.

Kao odgovor na posrnulu invaziju, Putin je sada navodno stavio generala Vladislava Jeršova u kućni pritvor. Pod njegovim zapovjedništvom, 6. armija je izgubila 2000 vojnika, uključujući 180 vojnih obveznika koji služe državnu službu, javljaju ukrajinski mediji.