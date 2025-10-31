Preminuo Toni Meggle: 'Bio je ne samo izvanredan poduzetnik nego i osoba'

Toni Meggle, dugogodišnji vlasnik i direktor MEGGLE Grupe, preminuo je u 94. godini, objavila je tvrtka na svojim stranicama. U ime svih zaposlenika izrazili su sućut obitelji.

"Njegovom smrću MEGGLE Grupa gubi ne samo izvanrednu poduzetničku figuru, već i izvanrednu osobu koja je desetljećima sa strašću i vizijom oblikovala tvrtku", napisali su.

Nakon što je završio srednju školu, položio majstorski ispit i studirao menadžment u Bruxellesu, Toni Meggle pridružio se tvrtki kao partner i direktor 1960. godine, samostalno vodeći obiteljski posao iz Wasserburga dugi niz desetljeća kao vlasnik treće generacije. Njegov inovativni duh i duboki osjećaj odgovornosti za zaposlenike bili su temelj njegova uspjeha.

Podružnica u Japanu od 1977.

Uveo je kooperativni stil upravljanja i razvio mljekaru iz regionalnog poslovanja u međunarodno uspješnu grupu tvrtki s lokacijama u Japanu, Šangaju, Singapuru, Indiji, Dubaiju, Turskoj, Rumunjskoj, Bugarskoj, Srbiji, Mađarskoj, Slovačkoj, Češkoj, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Italiji, Brazilu i SAD-u. Prva od ovih međunarodnih podružnica osnovana je u Japanu još 1977. godine.

Svojom privlačnom osobnošću i pouzdanošću, imao je dar za inspiriranje ljudi. Tijekom godina to je dovelo do bliskih prijateljstava - i profesionalnih i osobnih - na svim kontinentima. Gdje god je išao, dočekivali su ga s poštovanjem, povjerenjem i iskrenim uvažavanjem.

Zastupao interese na europskoj razini

Meggle je dugo godina bio predsjednik Njemačkog udruženja mliječne industrije (MIV), a kasnije i počasni predsjednik. Kao predsjednik ASSILEC-a, saveza nacionalnih udruženja mliječne industrije Europske unije, zastupao je interese sektora na europskoj razini.

Također je obnašao dužnost zamjenika predsjednika u upravnom odboru Saveza prehrambene industrije Njemačke (BVE). Godine 2020. Toni Meggle proveo je značajnu restrukturaciju tvrtke, transformirajući je iz dioničkog društva u Meggle Group GmbH.

"Misli i suosjećanje zaposlenika posebno su upućeni njegovoj supruzi Marini Meggle", stoji na stranicama.

