Nekadašnji predsjednik Srbije Milan Milutinović preminuo je u 81. godini, priopćeno je u nedjelju u Beogradu. Vijest o smrti objavio je na svom Instagramu šef diplomacije Ivica Dačić, predsjednik Socijalističke partije Srbije, čiji je Milutinović bio potpredsjednik.

Dačić je, uz izraze sućuti obitelji i prijateljima, istaknuo da je Milutinović "obnašao najznačajnije dužnosti u najtežim razdobljima" suvremene povijesti Srbije.

Oslobođen optužbi na Haškom sudu

Milan Milutinović bio je šef države od 1997. do 2002. godine, a prije toga veleposlanik Jugoslavije u Grčkoj od 1989. do 1995. i savezni ministar inozemnih poslova od 1995. do 1997. godine. Nakon isteka predsjedničkog mandata, u prosincu 2002,dragovoljno se predao haškom tribunalu (ICTY), gdje je po zapovjednoj odgovornosti bio optužen za ratne zločine tijekom sukoba na Kosovu. Vijeće ICTY-a oslobodilo ga je 26. veljače 2009. po svim točkama optužbe.

Tijekom političke karije obnašao je brojne dužnosti - od člana predsjedništva nekadašnjeg Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, do članstva u parlamentarnim odborima i Gradskom komitetu nekadašnjeg Saveza komunista.

