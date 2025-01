Premijer Srbije podnosi ostavku! 'Od novosadske tragedije, Srbija kao da je ostala zaglavljena u toj nesreći'

Premijer Srbije Miloš Vučević podnosi ostavku na funkciju predsjednika Vlade, prenose srbijanski mediji. Očekuje se da će to potvrditi na izvanrednom obraćanju u 11 sati.

Ostavka čelnika Vlade dolazi u trenutku masovnih studentskih blokada i prosvjeda diljem zemlje zbog novosadske tragedije u kojoj je poginulo 15 ljudi, a dvoje ih je teško ranjeno kada se na željezničkom kolodvoru urušila nadstrešnica.

U izvanrednom obraćanju, osvrnuo se na tragediju na novosadskom željezničkom kolodvoru.

"Građani Republike Srbije, kada sam krajem travnja prošle godine dobio mandat za sastav Vlade, svakako sam imao snažan osjećaj ponosa , ali prije svega sam se trudio razumjeti odgovornost koju nosi taj posao", kazao je Vučević na izvanrednoj konferenciji za medije.

Poručio je da će ponosan na sve što je njegova vlada radila zajedno s predsjednikom Vučićem u zadnjih devet mjeseci.

"Ono što je bacilo sjenku na prošlu godinu i na mandat ove vlade je tragičan događaj u Novom Sadu, velika tragedija, gubitak 15 ljudskih života i dvoje teško ozlijeđenih. Od tog trenutka Srbija kao da je ostala zaglavljena u toj nesreći", kaže.

Optužio je neke da pokušavaju "politički kapitalizirati" na ovoj tragediji, ustvrdivši da, kako kaže, u istrazi nije bilo zaštićenih i privilegiranih, odnosno da se ništa nije skrivalo.

"Nažalost, opet smo vidjeli političke zloupotrebe te tragedije da netko pokušava kapitalizirati nesreću i gubitak života. Vlada je tu pokazala odgovornost, dvojica ministara su podnijeli ostavke. Tužiteljstvo je dobilo sve što je tražilo za istragu, u rekordnom roku je podignuta optužnica što je pokazalo da nema zaštićenih i privilegiranih. Kao vlada trudili smo se na zahtjev studenata, koji su prosvjedovali, da objavimo sve što su smatrali da treba biti javno dostupno", rekao je.

Govoreći o svemu što je uslijedilo nakon tragedije, prvenstveno misleći na prosvjede i višemjesečne blokade, a i incidente tijekom kojih su ozljeđivati prosvjednici, Vučević je optužio "nevidljivu ruku" za potpirivanje strasti i sukoba, kao i da je sve to "smišljeno u inozemstvu".

"Duboke posljedice za naše društvo ostavlja ozbiljna podjela, ne u smislu brojeva i podrške građana za jednu ili drugu opciju, već izazivanje atmosfere da je sve na ivici sukoba, da smo došli do toga da se učenici u školama prebrojavaju - tko ide na satove, tko ne ide. Da se učitelji svađaju u zbornicama, roditelji se svađaju na viber grupama. Netko tko je to smislio, a slobodan sam da kažem da je to smišljeno iz inozemstva, udario je na najosjetljiviji dio društva, a to je obrazovanje djece. Podlo smišljeno s ciljem da direktno ugroze Srbiju kao državu", tvrdi.

Vučević je još jučer u obraćanju javnosti s predsjednikom Aleksandrom Vučićem poručio da je uvijek za razgovor s onima koji vode blokade.

"Kad god požele, mi smo spremni za taj razgovor. I ne prihvaćam floskule da je rano ili kasno za razgovore, mislim da je uvijek vrijeme za razgovore. Mislim da je to ljekovito za cijelo društvo, to svi građani Srbije očekuju od nas i od Vlade, ali očekuju i od ljudi koji vode prosvjede, odnosno blokade", kazao je.

"Sve što se događalo - prosvjedi, blokade, rasprave, svađe na ulicama, nerazumijevanje jedne za druge i obrnuto, bezbroj verbalnih i fizičkih sukoba širom Srbije. Koliko god smo pokušavali prizvati na smirivanje strasti, uvijek je po nekom nevjerojatnom zlom i crnom scenariju nešto se dogodilo. Kad god se učinilo da postoji nada da se vratimo dijalogu, da se razgovara, kao da je neka nevidljiva ruka stvorila neki novi incident i dodatno podigla tenzije društvu", nastavio je.

U utorak ujutro završena je 24-satna blokada jednog od ključnih prometnih čvorišta u Beogradu započeta u ponedjeljak u kojoj su sudjelovali deseci tisuća studenata i građana u nastavku prosvjeda koji diljem Srbije traju već skoro tri mjeseca poslije nesreće na novosadskom željezničkom kolodvoru.

Val prosvjeda kojima se traži odgovornost vlasti za pogibiju 15 i teško ozljeđivanje još dvoje ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog prošle godine, prerastao je u studentski bunt i pokret nakon što su studente Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu napali provokatori i nasilnici tijekom komemorativnog skupa na kojemu se svaki dan u 11,52 sati odaje počast stradalima 15-minutnom šutnjom.

Najavljena rekonstrukcija vlade

Studenti blokiraju više od 60 fakulteta u sva četiri državna sveučilišna centra.

Kulminacija zadnje u nizu studentskih akcija - blokada čvorišta Autokomanda održana je u ponedjeljak navečer kad im se pridružilo mnoštvo Beograđana s uključenim bljeskalicama na mobitelima.

Video-snimke dronovima s tog skupa dijele se na društvenim mrežama, uz glazbu Darka Rundeka i stihove "u nama vrijeme se mijenja".

Državni vrh Srbije najavio je rekonstrukciju vlade, pomilovanje za uhićene sudionike tromjesečnih prosvjeda tvrdeći da su ispunjeni zahtjevi studenata čiji bunt iz dana u dan dobiva sve veću potporu diljem Srbije.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u ponedjeljak, u jeku studentske blokade prometa u Beogradu, da će ispuniti sve njihove zahtjeve te pomilovati uhićene na dosadašnjim prosvjedima, istodobno najavljujući rekonstrukciju vlade.

Studenti su uzvratili da njihovi zahtjevi nisu ispunjeni i da nastavljaju s blokadama.

"Očekujem da više od 50 posto sadašnjih ministara bude zamijenjeno u jednoj veoma, veoma hitnoj rekonstrukciji (vlade)", rekao je u ponedjeljak navečer u jednom od svojih redovitih obraćanja javnosti srbijanski predsjednik dok je tisuće ljudi bilo na čvorištu Autokomandi i okolnim ulicama.

Za srijedu je najavljena parlamentarna rasprava o povjerenju vladi, ali je više oporbenih stranaka najavilo da neće sudjelovati na toj sjednici.

