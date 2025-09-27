NISU RADILI NI SEMAFORI /

Preko dva milijuna ljudi preko četiri sata bilo bez struje: Najveći kaos bio je u prometu

Foto: Profimedia

Četiri sata nakon kvara na interkonekciji između nekoliko mreža, struja se vratila na oko 50 posto područja u pogođenim saveznim državama Yucatan, Campeche i Quintana Roo

27.9.2025.
9:07
Hina
Profimedia
Oko 2,3 milijuna stanovnika ostalo je bez struje u petak na jugoistoku Meksika zbog kvara koji je doveo do kaosa diljem tog područja, posebno u turističkom odredištu Cancunu. 

Četiri sata nakon kvara na interkonekciji između nekoliko mreža, struja se vratila na oko 50 posto područja u pogođenim saveznim državama Yucatan, Campeche i Quintana Roo. 

Prometni kaos zbog semafora

"Pogođeno je 2,3 milijuna korisnika", objavio je Hector Lopez, direktor meksičke državne elektroenergetske tvrtke. 

Zbog nestanka struje prestali su raditi i semafori, što je izazvalo prometni kaos, a s radom su nastavile samo one tvrtke koje su imale generatore, javio je dopisnik agencije France Presse iz Cancuna. 

U dijelovima tog grada na dva su sata prestale funkcionirati i telekomunikacije, no čini se da vodovodna mreža i bolnice nisu ugrožene ovim incidentom. 

POGLEDAJTE VIDEO: Opasnost na pomolu: Uragan Erick nosi vjetrove od 180 km/h, Meksiko u punoj pripravnosti

Nestanak StrujeMeksikoPrometKaosSemafori
