Srpska zvijezda reality showa, Sofija Una Manić, ispričala je za Kurir da je s 21-godišnjakom koji je u srpskim selima kod Mladenovca ubio devet osoba i ranio njih 13 provela noć svega tri dana prije masakra koji je potresao Srbiju.

Kazala je da se družila s ubojicom te da su s njima bile još neke javno poznate osobe.

"Tri dana prije masakra bila sam s U.B.-om i bila sam u potpunom šoku zbog svega što se dogodilo, tu noć nisam mogla doći k sebi", ispričala je Una. "Dečka poznajem površno, srela sam ga te večeri, bio je jako miran i tih, nije čak ni pio alkohol, cijelu noć je konzumirao vodu", dodala je.

“Nešto mi je ispalo iz auta i on mi je pola sata pokušavao pomoći da to pronađem, ali mi ne bi palo na pamet da bi mogao tako nešto napraviti, kad sam vidjela što se dogodilo, kad me nije pogodio metak”, zaključila je.