Španjolska je vodeća među europskim zemljama u cijepljenju protiv covida-19 zbog velikog povjerenja u javnozdravstveni sustav i snažnih obiteljskih veza koje utječu na cijepljenje pojedinaca kako bi se zaštitili najbliži, piše AFP.

Više od 61 posto od 47 milijuna stanovnika Španjolske u potpunosti je cijepljeno, što je jedna od najveća stopa procijepljenosti među velikim zemljama Europske unije. Francuska na je 56 posto, a u Njemačkoj je potpuno cijepljeno 55,2 posto stanovnika. U potpunosti je cijepljeno 50,3 posto Amerikanaca. Hrvatska je na nešto više od 41 posto cijepljenih.

'Tradicionalno' više povjerenje u cjepiva

Jedan od kamena temeljaca uspješne španjolske kampanje cijepljenja je povjerenje u zdravstveni sustav, rekao je za AFP Josep Lobera, profesor sociologije na madridskom sveučilištu.

"U Španjolskoj je općenito povjerenje u cjepiva, osobito u cjepiva za djecu, tradicionalno više nego u drugim europskim zemljama", rekao je Lobera, član vladinog odbora za strategiju cijepljenja.

Studija londonskog Imperial Collegea objavljena u lipnju pokazala je da 79 posto ljudi u Španjolskoj ima povjerenje u cjepiva protiv covida-19, u usporedbi sa 62 posto ispitanika u SAD-u, 56 posto u Francuskoj i 47 posto u Japanu.

Suprotno Francuskoj i Italiji, u Španjolskoj nema velikih prosvjeda protiv obveznog cijepljenja za zdravstvene radnike i propusnica za restorane i kafiće.

Španjolska nije morala uvesti obvezno cijepljenje za nastavnike ili druge esencijalne radnike jer se "praktički svi dobrovoljno cijepe", rekla je ministrica obrazovanja Pilar Alegria za radio Cadena Ser u ponedjeljak.

Bliske obiteljske veze

Nedavno je u rano jutro velika skupina ljudi, uglavnom u tridesetima, čekala na užarenom suncu da uđe u centar za masovno cijepljenje u madridskoj sportskoj dvorani Wizink.

Među njima je bila i Ines Gomez Calvo, 28-godišnja grafička dizajnerica. Kazala je da vjeruje španjolskom sustavu javnog zdravstva "dvjesto posto".

Bliske obiteljske veze također objašnjavaju spremnost na cijepljenje u Španjolskoj: 55 posto ljudi od 25 do 29 godina još živi s roditeljima. Alejandro Costales, 30-godišnji odvjetnik koji je čekao na cijepljenje u centru Wizink, rekao je da se time "brine" za svoju obitelj.

"Time dobivam jamstvo da mogu otići kući i ne zaraziti ih", rekao je.

Lobera navodi da se mladi u Španjolskoj puno teže osamostaljuju jer je udio prekarnih poslova velik. "To znači da obitelj djeluje kao čuvar života u krizama", objašnjava.

Trauma zbog dječje paralize

Traumatično iskustvo Španjolske s cjepivom protiv dječje paralize također objašnjava zašto se ondje žele cijepiti.

Dok je nekoliko nacija počelo cijepljenje protiv dječje paralize sredinom 1950-ih, vlasti pod diktatorom Franciscom Francom čekale su gotovo desetljeće duže.

Zbog toga je više tisuća djece zaraženo, što je za posljedicu imalo ozbiljne tjelesne poteškoće i brojne smrti.

Taj nemar Francova režima doveo do toga da je španjolska socijalistička vlada ljude koji su oboljeli od dječje paralize svrstala u žrtve diktature. "To je bila apsolutna katastrofa", rekao je Javier García, predsjednik udruge Cota Cero koja zastupa žrtve.

Šezdesetogodišnji Garcia, invalid u kolicima, bio je kao dijete 17 puta na operaciji nogu. Tek je s četiri godine mogao samostalno ustati, a i tada mu je bila potrebna ortopedska pomoć.

On ne sumnja u korisnost cijepljenja protiv covida-19. "Važno je da to (cjepivo) svi dobiju - i što prije to bolje", kazao je.