Vuk Borilović (34) koji je u petak počinio masakr u Crnoj Gori u kojem je ubijeno deset, a ranjeno šestero ljudi, pogođen je s najmanje pet metaka, pokazala je obdukcija. Obdukcija je pokazala da Borilović ima barem pet ulaznih rana, a balističari i patolozi dat će ocjenu iz kojih je oružja pogođen i koje su rane bile smrtonosne.

Međutim, crnogorski Standard donosi priču o tri kuma koja cijelu situaciju čini junačkom.

To je priča o tri kuma, čije su se sudbine promijenile u trenutku: jedan od trojice, Miloš Martinović, u ubilačkom pohodu Vuka Borilovića, izgubio je suprugu Natašu (35) i dva sina od osam i 11 godina. Izgubio je cijelu obitelj.

Znao je da se nešto loše događa pa je nazvao kuma za pomoć

Njegova supruga Nataša, skočila je u borbu s monstrumom, koji joj je prvo upucao sina na ulaznim vratima dok se dječak pokušavao sakriti. Nažalost, nije imala snage izboriti se s pomahnitalim susjedom pa su za par trenutaka projektilima iz lovačkog karabina, ubijeni i ona i drugi sin, kojeg je zatekao na ručku za kuhinjskim stolom.

Miloš Martinović osjetio je da se događa nešto loše te je u pomoć pozvao kuma Mitra Mitrovića (37), zamolivši ga da odmah ode do njihova iznajmljenog stana i provjeri što se događa jer mu se žena ne javlja na telefon, a on nije bio u mogućnosti brzo doći. Mitrović je to bez riječi i učinio. U međuvremenu, Martinović je dobio telefonski poziv od ubojice, koji mu je osobno priopćio da mu je ubio suprugu i sinove.

Kum Kaluđerović prišao ubojici i ubio ga

Mitrović, koji se nedavno oženio i dobio dijete, napustio je svoj dom i bez oružja i zabrinut za kumovu obitelj, otišao je na mjesto zločina. Nije stigao ni prići kući, a već je i on sam postao žrtva. Iako su stari znanci i obiteljski prijatelji, Borilović nije imao milosti, čim se približio dvorištu kuće, pucao je i na njega, pogodio ga i na mjestu ga ostavio mrtvog.

Treći, Nenad Neno Kaluđerović, kojega danas kao heroja slavi cijela Crna Gora, Mitrovićev je vjenčani kum. Nije ga bilo strah i prišao je i presudio ubojici. Hrabro je zaustavio daljnje krvoproliće i sigurno, spasio još pokoji ljudski život.