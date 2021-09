Meksiko je u srijedu pogodio potres magnitude 7,0, 17 kilometara sjeveroistočno od Acapulca u meksičkoj saveznoj državi Guerrero. Potres je izazvao trešnju građevina, a lokalno je stanovništvo u strahu istrčalo na ulice.

"Valovi M7.0 potresa u Meksiku zabilježeni su na seizmološkim postajama u Hrvatskoj. Površinski valovi stigli su za 50 minuta", objavili su iz Seizmološke službe u Hrvatskoj.

Oštećene su i građevine u Acapulcu, a Reuters javlja kako je poginuo muškarac. Guverner savezne države Guerrero, Hector Astudillo, izjavio je za lokalnu televiziju da je muškarac poginuo kad se na njega srušila zgrada u gradiću Coyuci de Benitez, zapadno od Acapulca.

Neobično svjetlo nalik na munje

Magnituda potresa prvo je bila izmjerena na 7,4, a USGS je izvijestio da se radilo vrlo plitkom potresu na 12,5 kilometara ispod Zemljine površine, što je povećalo efekt trešnje. Nebo nad Acapulcom je bilo obasjano neobičnim svjetlom nalik na munje.

Fenomen svjetala koja obasjavaju nebo nakon ili u vrijeme potresa rijedak je, no u Meksiku je već zabilježen, i to nakon potresa jačine 8,1 stupanj koji je to područje pogodio 2017. godine. Neka istraživanja navode da bljeskovi nastaju jer pomicanje tektonskih ploča stvara takozvani piezoelektrični učinak, što znači da stijene koje nose kvarc pod pritiskom proizvode jaka električna polja, piše 24sata.

"Bio sam na desetom katu hotela i 15 minuta kasnije zgrada se i dalje ljuljala", rekao je svjedok koji se nalazio u 268 km od epicentra. Ovo je druga katastrofa koja je pogodila zemlju u samo tri dana. U ponedjeljak su mediji javljali kako su tu zemlju pogodile poplave nakon obilnih kiša.

Podsjetimo, Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu podijelila je videozapis rasprostiranja valova potresa koji je pogodio Meksiko. Animacija prikazuje kako se potres širio kontinentom prema sjeveru. Također, valovi tog potresa zabilježeni su i na seizmološkim postajama u Hrvatskoj.