Najmanje je 21 osoba poginula u utorak, a dvadesetak njih je ozlijeđeno - među kojima i jedan Hrvat - u stravičnoj prometnoj nesreći kod Venecije koja se dogodila oko 19.45 sati kada je turistički autobus sletio s nadvožnjaka i zapalio se.

Autobus je pao nedaleko od željezničke pruge u okrugu Mestre, koji je mostom povezan s Venecijom. Uzrok nesreće još uvijek nije utvrđen.

Dužnosnici su kazali da je autobus pao na električne vodove i zapalio se, prenosi Index.

Vozač nije bio umoran, ali moguće da je bio bolestan

"Autobus je nov, star ni godinu dana. Dobar je bio i vozač, kod nas je radio pet ili šest godina", kazao je shrvani Massimo Fiorese, direktor tvrtke La Linea koja je unajmila električni autobus koji je služio za prijevoz turista između Venecije i kampa.

Alberto Rizzotta, 40-godišnji vozač koji je poginuo u sudaru, nije bio umoran te je počeo smjenu kratko prije nesreće, oko 18 sati, dodao je Fiorese.

"Pokupio je ljude s Piazzale Roma i vozio ih natrag u turistički kamp, ​​u Margheri. Njih 16 je rezerviralo vožnju, ali očito su ušli i neki ljudi koji nisu rezervirali kad su vidjeli da dolazi autobus, velik, lijep, s puno mjesta", kaže direktor za Corriere della Sera.

"Postoji snimka autobusa neposredno prije pada. Vozilo dolazi, usporava, koči. Gotovo je stao kad se srušio kroz zaštitnu ogradu. Mislim da je vozač bio bolestan jer drugačije to ne mogu objasniti. Na snimci se vidi da autobus gotovo stoji, zaštitna ograda je tanka, nije jedna od najmodernijih, a autobus je bio dosta težak jer je bio električni. Udar je bio fatalan", rekao je Fiorese.

Među mrtvima turisti iz Ukrajine, među ozlijeđenima Hrvat

Autobus je prevozio turiste, a među putnicima su identificirani Ukrajinci, Francuzi i Nijemci.

"Privremeno izvješće pokazuje da je najmanje 21 osoba poginula, a više od 20 ljudi je hospitalizirano, od kojih su mnogi u vrlo teškom stanju", rekao je Luca Zaia, guverner regije Veneto, čiji je glavni grad Venecija, izrazivši žaljenje zbog "tragedije golemih razmjera".

Među žrtvama su ukrajinski turisti, rekao je glasnogovornik gradske uprave za AFP, ali i Nijemci i Francuzi, prenosi agencija ANSA. Među ozlijeđenima su tri Ukrajinca, Hrvat, Nijemac i Francuz, rekao je glasnogovornik za AFP.

U tijeku je identifikacija poginulih.

Svjedok nesreće: 'Vriskovi su se pretvorili u mrtvačku tišinu od koje se ledila krv'

Svjedok nesreće, koji se u tom trenutku nalazio u stanu u blizini nadvožnjaka, opisao je što je vidio svojim očima kobne večeri.

Leonardo je za talijanski LaPresse opisao zvukove koje je čuo kad se dogodila nesreća.

"Čuo sam snažno kočenje, mislio sam da je vlak. Zatim zvuk udarca, tupog udarca. Stresao sam se i pogledao van, vidio sam dim i ljude kako pozivaju u pomoć", priča Leonardo. "Odmah sam krenuo van, dok sam dolazio do autobusa, vriskovi su se pretvorili u mrtvačku tišinu od koje se ledila krv, zbog čega mi je krv prestala teći. Htio sam pomoći, ali su me spriječili moj prijatelj i policajka jer je autobus još bio u plamenu i postojala je opasnost od eksplozije. Ostao sam tamo do dolaska pomoći, koja je stigla nakon dvadesetak minuta”, opisao je Leonardo.

