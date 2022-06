U emisiji "Most" Radija Slobodna Evropa govorilo se o namjerama Rusije u Bosni i Hercegovini. Sugovornici su bili Dimitar Bechev, docent na Oxfordskom sveučilištu i Bodo Weber, viši suradnik Vijeća za demokratizaciju politike iz Berlina.

Sugovornici su komentirali zašto Rusija pokušava ojačati svoj utjecaj u Bosni i Hercegovini. "Rusija gleda na Balkan kao na područje nestabilnosti. Ona traži slaba mjesta Zapada i, ako joj se takva prilika ukaže na Balkanu, ona će je iskoristiti“, rekao je Dimitar Bechev, dodajući da je Bosna i Hercegovina za Rusiju takvo mjesto.

Bodo Weber istaknuo je da Vladimiru Putinu u osnovi nije ništa važno osim Putina i Rusije i širenja ruskog utjecaja u svijetu. "U tom kontekstu Milorad Dodik je kao neko tko pravi probleme Zapadu prirodni saveznik Rusije već 15 godina. Zahvaljujući Dodiku Rusija ima mogućnost širiti svoj utjecaj na Zapadnom Balkanu, a da je to ekonomski ništa ne košta. Rekao bih da je ovo što sada radi Rusija samo nastavak dosadašnje politike u novom kontekstu - kontekstu rata u Ukrajini", kazao je Weber.

Na pitanje može li se reći da Rusija danas ima jako uporište Republici Srpskoj, Bechev odgovara da naravno, i to ne samo danas. "Godinama se to događa. Oni vole Rusiju tako da će Rusija uvijek biti značajan faktor u Republici Srpskoj bez obzira na to kakvi su odnosi između Rusije i Zapada", rekao je.

Dodik to radi na svoju ruku

Na pitanje vodi li Dodik prorusku politiku na svoju ruku ili uz Vučićevu suglasnost, Bechev je mišljenja kako to radi na svoju ruku te ne vjeruje da postoji neka koordinacija.

"Svako ima svoje interese i igra svoju igru. Dodik nije agent Beograda. On ima svoju agendu i ima više mogućnosti da surađuje s Rusijom. S druge strane, Vučić ponekad ima suprotne stavove o Republici Srpskoj. Vučić i Dodik su na istoj strani, ali često nemaju iste stavove kad se radi o balkanskim pitanjima i Rusiji“, rekao je.

Weber ističe da Dodik ima puno veći manevarski prostor da se stavi na rusku stranu i zato ima bolji pristup Moskvi za razliku od Vučića koji mora balansirati između Zapada i Istoka.

Upitani postoji li cilj Rusije da uz ukrajinski otvori i front na Zapadnom Balkanu, pa je tu izabrana BiH gdje bi se najlakše mogao izazvati konflikt, Bechev kaže kako ne misli da postoji takav cilj jer je Rusija sada sto posto fokusirana na Ukrajinu. "Mislim da Rusija nema svoju strategiju prema Balkanu. Na Balkanu ponekad misle da Moskva ima neki veliki plan, ali čini mi se da on ne postoji. Inicijative često potječu iz regije od lokalnih igrača", rekao je, dodajući da potencijalni saveznici Rusije u regiji nemaju kapacitet za vođenje rata.

"Zato mislim da neće biti ratnih sukoba ni na Balkanu, ni u Bosni i Hercegovini. Ali to ne znači da je regija u dobrom stanju. Postoji politička nestabilnost i nepovjerenje između zajednica. Dakle, Rusija ima mogućnosti utjecati na regiju bez da koristi vojnu silu", kaže Bechev.

BiH je najpovoljnije mjesto za nestabilnosti

Bodo Weber je mišljenja da mogućnost otvaranja fronta na Zapadnom Balkanu, na žalost, postoji. "Je li je ona smanjena zatvaranjem zračnog prostora zbog rata u Ukrajini što onemogućuje da na Zapadni Balkan stignu pripadnici Wagner grupe ili neke druge paravojne formacija iz Rusije - to je drugo pitanje. Vidjeli smo što se desilo Lavrovu kada se spremao posjetiti Beograd. Glavno je pitanje kakvi su planovi predsjednika Putina", rekao je.

Na pitanje misle li da bi Rusija ukoliko se odluči na destabilizaciju Balkana, najprije izazvala konflikt u Bosni i Hercegovini, Weber kaže da bi to bilo najpovoljnije mjesto za otvaranje drugog fronta. "Mada bi to više dovelo do nasilne eskalacije i destabilizacije Bosne i Hercegovine nego do ostvarenja cilja o osamostaljenju Republike Srpske. Sigurno bi najviše platili sami građani Republike Srpske", rekao je.

Bechev je također mišljenja da bi Rusija sigurno najprije krenula na Bosnu i Hercegovinu. "Tamo ima saveznike na terenu, društvo u Republici Srpskoj je raspoloženo prema Rusiji. Ali pitanje je kakav bi to bio konflikt. Da li bi to bila politička destabilizacija ili bi bila izvedena vojnom silom. Ja ipak mislim da će Rusija, ukoliko ima neki plan, a to je veliko pitanje, ići na političku destabilizaciju preko medija i političkih elita. Neće biti pravog rata. Ali slažem se da je Bosna u centru ruskog utjecaja. To je vidljivo", rekao je.