Postizanje mira u Ukrajini: EU mora pokazati vodstvo

Europski parlament je u četvrtak pozvao EU da preuzme veću odgovornost za europsku sigurnost i da na najaktivniji način podrži mir u Ukrajini.

Nakon nedavnih inicijativa administracije SAD-a za okončanje rata u Ukrajini, na plenarnoj sjednici usvojena je rezolucija s 401 glasom za, 70 protiv, 90 ​suzdržanih, u kojoj se EU i države članice pozivaju da pokažu vodstvo u tom ključnom geopolitičkom trenutku. Također, Parlament ih poziva i da nastave surađivati s Washingtonom i drugim partnerima sličnih stavova kako bi se osiguralo da se pregovorima o pravednom i trajnom miru poštuju načela međunarodnog prava.

Zastupnici smatraju da svakom održivom miru mora prethoditi učinkovit prekid vatre utemeljen na snažnim sigurnosnim jamstvima EU-a i SAD-a Kijevu, koja su jednaka onima iz temeljnih ugovora - članka 5. NATO-a i članka 42. stavka 7. EU-a, kako bi se spriječila, odvratila i odmah suzbila svaka obnovljena agresija.

Zastupnici također navode da EU i države članice neće pravno priznati bilo koji privremeno okupirani ukrajinski teritorij kao ruski. Ističući potrebu za europskim sudjelovanjem u svim mirovnim pregovorima, s obzirom na to da će ishod rata u Ukrajini snažno utjecati na cijeli europski sigurnosni poredak, ponovno ističu da "ništa o Ukrajini ne bi trebalo odlučivati bez Ukrajine, a ništa o Europi bez Europe”.

Ambivalentnost Washingtona prema Ukrajini štetna je za trajni mir

U tekstu se spominju napori administracije SAD-a usmjereni na okončanje ruske ratne agresije na Ukrajinu. Međutim, zastupnici smatraju da je ambivalentnost politike Washingtona prema Kijevu štetna za cilj postizanja trajnog mira. Zastupnici također naglašavaju da se bilo kojim mirovnim sporazumom ne smiju ograničiti sposobnosti Ukrajine da brani svoj suverenitet, neovisnost i teritorijalnu cjelovitost. Ponavljaju da Ukrajina ima slobodu odabrati svoje sigurnosne i političke saveze, a da Rusija na njih nema pravo veta.

Zastupnici se zalažu za "zajam za obeštećenje” Ukrajine uz potporu zamrznute ruske imovine

U rezoluciji se također naglašava da se svakim mirovnim sporazumom mora predvidjeti potpuna naknada od strane Rusije za materijalnu i nematerijalnu štetu i uništenja koje je prouzročila u Ukrajini. Zastupnici pozivaju EU i države članice da bez daljnje odgode donesu i provedu pravno i financijski prihvatljiv "zajam za obeštećenje ” za Ukrajinu, uz potporu zamrznute ruske imovine. Pojašnjavaju da sudbina i uvjeti ulaganja navedene imovine nisu predmet pregovora bez EU-a. Parlament također ustraje u tome da se sankcije EU-a ne ukidaju prije provedbe mirovnog sporazuma na temelju pregovora. Ako Rusija odbije sudjelovati u ozbiljnim mirovnim pregovorima, zastupnici pozivaju EU da uvede dodatne znatne sankcije.

