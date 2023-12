Posljednji zapis u dnevniku mlade majke pomogao je uvjeriti porotu kako se nije ubila, već ju je zapravo ubio njezin varajući muž. Maria Munoz (31) bila je potpuno slomljena kada je suprug Joel Pellot napustio njihov dom u Laredu ostavljajući je da se brine o njihova dva mala sina. Kada ju je policija pronašla mrtvu u njihovoj kući, on je tvrdio kako se njegova supruga predozirala tabletama, piše Daily Mail.

No, anesteziolog Joel ubrizgao joj je otrovne lijekove ukradene iz bolnice u kojoj je radio, u pokušaju da izbjegne skupi razvod. Marijin dnevnik i snimke mobitela pomogli su istražiteljima da otkriju zlostavljanje njezina supruga, prateći njezino putovanje kroz tugu do oporavka i obnovljene vjere u budućnost.

Maria je upoznala svog muža dok je bila mlada medicinska sestra u Puerto Ricu, a on je bio ambiciozni student medicine jedanaest godina stariji od nje. Vjenčali su se 2011. i smjestili se u pogranični gradić u Teksasu gdje je ona odustala od karijere kako bi uzdržavala supruga. Maria je 2020. otkrila da ju suprug vara kada je pronašla zrakoplovnu kartu za odmor u Europi na koji je planirao otići s kolegom iz bolnice.

Stvari su se zahuktale 19. rujna, subotu prije njezine smrti, kada je Maria vidjela njegov automobil ispred kuće njegove ljubavnice Janet Arredondo. Arredondo je nazvao policiju koja je pak pozvala Mariju dok je putovala kući sa svojim mužem.

'To je previše novca'

"Hej, je***o razgovaram s tobom upravo sada", čuli su kako joj Pellot govori dok je primala poziv, "Spusti je***u slušalicu."

Razbio je vjetrobransko staklo udarcem prije nego što su stigli kući, a ona mu je sljedećeg jutra poslala poruku da unajmljuje odvjetnika.

"Možemo to učiniti uz minimalnu intervenciju odvjetnika. To je previše novca", uzvratio je, no nekoliko sati kasnije došlo je do promjene tona.

"Tako sam tužan da me boli iznutra", poslao joj je e-mail. "Želim sjesti s tobom da razgovaramo, bez svađe."

Maria je bila nervozna dok se pripremala za njihov posljednji susret.

Policija je primila poziv u utorak rano ujutro, ovaj put od Pellota koji im je rekao da njegova žena ne diše i da je možda popila neke tablete na recept. Pronašli su ga odjevenog u kiruršku odjeću pokušava reanimirati svoju sada mrtvu ženu dok su njihova dva dječaka spavala u susjednoj spavaćoj sobi.

"Da, bila je super depresivna", rekao je policajcima koji su ga odveli u policijsku postaju na razgovor gdje su ga nadzorne kamere uhvatile kako plače, vrišti i gura namještaj kada je ostao sam u prostoriji.

Priznao je da šprice i intravenozni pribor, koji su pronađeni u kući, njegovi, ali su dio njegove svakodnevne radne opreme. Istražitelje je također zanimao trag uboda na Marijinoj ruci, ali prošla su četiri mjeseca prije nego što su stigli toksikološki rezultati. U međuvremenu je Pellot prisustvovao sprovodu svoje supruge gdje je plakao nad njezinim lijesom.

Ali ono što su detektivi imali bili su Marijini dnevnici.

"Moj muž, čovjek kojeg toliko volim, nanosi mi toliko boli. Bože, ovo je previše", napisala je.

Policija je također pronašla snimke mobitela koje je Maria snimila, uključujući i jednu ljutitu razmjenu u njihovom automobilu. Patolog je u Marijinu tijelu pronašao drogu, no dnevnici i snimke bili su dovoljni da isključi samoubojstvo.

Pellotov šef u bolnici, anesteziolog dr. John Huntsinger, bio je sumnjičav i pozvao je policiju da dalje istražuje, ali prošla su četiri mjeseca prije nego što je toksikološko izvješće otkrilo da nema klonazepama u Marijinu tijelu. Umjesto toga bilo je sedam drugih lijekova koji se obično koriste tijekom operacije, uključujući Propofol koji se može primijeniti samo injekcijom.

"Bio sam vrlo šokiran kada sam vidio Propofol", rekao je dr. Huntsinger, "Njezin je bio najviša razina koju sam vidio. Vjerujem da je ovo bila smrt od propofola."

Policija je razgovarala s Arredondom i otkrila kako je Pellot redovito donosio drogu, uključujući Propofol, iz bolnice. Također je otkrila da je Pellot priznao da je svojoj supruzi dao injekciju one noći kada je umrla.

