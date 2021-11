Britanski novinar i izvršni urednik online magazina Unherd, Freddie Sayers otputovao je u Beč kako bi razgovarao tamošnjim ljudima o tome što misle o novom zaključavanju zemlje za necijepljene, što je prvi takav slučaj u svijetu.

Naime, zbog velikog broja oboljelih od covida-19, u Austriji je u ponedjeljak na snagu stupio "lockdown" za necijepljene, čije će se kršenje kažnjavati s 1450 eura, a vlada razmatra i uvođenje policijskog sata. Brojke u Austriji rastu, u nedjelju je evidentirano više od 11.552 slučaja zaraze, a sedmodnevna incidencija na 100.000 ljudi popela se na gotovo 850.

Na prvi pogled, tvrdi Sayers, čini se kao običan, iako prilično siv, studeni dan, možda s nešto manje ljudi nego što biste očekivali. Nose se zaštitne maske, a ispred svih centara za testiranje su redovi budući da je negativan test odobrena alternativa cijepljenju.

Klasne razlike

Od jučer, oko 30 posto odrasle populacije ima zakonski mandat da boravi u svojim domovima. Dozvoljeno im je izaći samo da bi kupili nužnu hranu, otišli na posao ili radi tjelesnog vježbanja. Slobodno vrijeme bilo koje vrste je zabranjeno, što zapravo znači da je dva milijuna Austrijanaca trenutno u djelomičnom kućnom pritvoru.

"Ono što me najviše pogađa je klasna infleksija u cijeloj stvari. Jutros smo započeli u jednoj od otmjenijih trgovačkih ulica u starom gradu, prepunoj Rolex i Karl Lagerfeld dućana u kojima su dobrostojeći mještani stajali u redu kako bi izrazili svoju podršku zatvaranju. Vrlo je malo suosjećanja prema okrutnoj manjini koju smatraju 'glupom' i koja je 'to navukla na sebe'.

U istoj ulici, međutim, ako priđete ljudima koji nose fluorescentne prsluke, koji čuvaju trgovine i vrše dostavu, obično ćete dobiti drugačiji odgovor. Oni nerado razgovaraju s nama, ali definitivno manje podržavaju. 'To je sranje', bio je jezgrovit odgovor jednog čovjeka", piše Sayers.

Strah od necijepljenih

Sayers tvrdi kako se čini da pitanja o praktičnoj učinkovitosti takve mjere nisu od nekog velikog interesa. Kad je upitao ljude znaju li da se cijepljeni ljudi također mogu zaraziti i prenijeti COVID, kaže da su skloni zanemariti to kao manji detalj.

"Ni jedna osoba s kojoj smo do sada govorili nije se osvrnula na vjerojatni praktičan ishod ove nove politike - to je jednostavno očvršćivanje politike putovnica za cijepljene koja do sada očito nije uspjela obuzdati najnoviji val infekcija.

Za vladu je motivacija, kao i uvijek, uglavnom da se vidi da se nešto radi; brojne političke stranke koje se protive cijepljenju i zaključavanju koje su izrasle tijekom COVID-a učinile su to još većom političkom bitkom.

Ali za većinu birača koji to podržavaju ne mogu pobjeći od osjećaja da je motivacija barem djelomično kaznena. Ne razumiju ljude koji se nisu cijepili, ne vole ih i pomalo ih se boje - pa ih je najjednostavnije u potpunosti ukloniti iz društva", zaključuje Sayers.