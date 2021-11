Zbog velikog broja oboljelih od covida-19, u Austriji je u ponedjeljak na snagu stupio lockdown za necijepljene, a vlada razmatra i uvođenje policijskog sata. Brojke u Austriji rastu, u nedjelju je evidentirano više od 11.552 slučaja zaraze, a sedmodnevna incidencija na 100.000 ljudi popela se na gotovo 850. Osobe koje nisu cijepljenje ili preboljele covid u Austriji od danas smiju napustiti svoj stan samo u iznimnim slučajevima poput nabave namirnica, posjeta liječniku ili ljekarni ili odlaska na posao.

Od normalne kontrole prometa do remećenja javnog mira ili drugih misija: "virusna policija" se vratila od ponoći, piše Kronen Zeitung te ističe da se predviđene kazne kreću i do 30.000 eura. “To se može dogoditi u bilo koje vrijeme, bez obzira gdje i kada. Svaki građanin mora očekivati da će biti provjeren", tim dramatičnim riječima je ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer (ÖVP) najavio nadzor neviđenih razmjera, a time i jednu od najtežih faza u povijesti Druge Republike za “njegovih” oko 32.000 policijskih službenika.

Visoke kazne

Od ponoći zaključavanje vrijedi u cijeloj Austriji za sve koji nisu cijepljeni, osim u slučaju uobičajenih izuzetaka kao što su kupovina namirnica, odlazak u ljekarnu, vježbanje na svježem zraku, zaštita u slučaju opasnosti po život, tijelo i imovinu ili briga za rodbinu. Prekršitelji mogu očekivati velike kazne prema Zakonu o mjerama protiv COVID-a 19, koji je već bio poznat od prošle godine.

Službene kazne su zaista visoke. Odbijanje sudjelovanja u kontroli i kršenje mjere izlaska građane će koštat do 1450 eura. U slučaju kršenja pravila 2G ili 3G na radnom mjestu, kazna je za radnika 500 eura a za poslodavce 3600 eura. Najveće kazne predviđene su za organizatore ilegalnih zabava ili događanja - nevjerojatnih 30.000 eura. A kako bi zapravo cijelu stvar trebali provjeravati službenici? Postoje dvije ekskluzivne „trake za zaključavanje“ po okrugu.

U principu, svakodnevno svaki od tisuća službenih postupaka uniformiranih osoba u državi, od normalne kontrole prometa do remećenja mira, bit će usmjeren na provjeru zelene putovnice.

Kao i do sada, naravno, samo u javnim prostorima, a ne u privatnim prostorima domova. No, ministar unutarnjih poslova apelirao je na osjećaj osobne odgovornosti. “Ovo nije cilj sam po sebi i nije preporuka – to je naredba i služi zdravlju ljudi. Ni jedan policajac, ni jedna policajka se ne bori za ovaj posao. To je veliki teret, stoga vam veliko hvala", rekao je Nehammer. Kontrole se temelje na 3D principu: prvo dijalog i deeskalacija, a onda poduzimanje akcije.

Kancelar protiv policijskog sata

Savezni kancelar Alexander Schallenberg (ÖVP) izjasnio se u ponedjeljak protiv novog uvođenje mjera za večere. Odbacio je prijedlog ministra zdravstva Wolfganga Mücksteina (Zeleni), koji je govorio o općem policijskom satu tijekom noći. Prema Schallenbergu, daljnje mjere mogle bi se ticati proširenih zahtjeva za zaštitnom maskom FFP2, rada od kuće i "2Gplus" propisa za događaje, piše oe24.

Istaknuo je da ne isključuje mogućnost da će doći ponovno do strožih mjera. Stalno se prati situacija s koronom. Mückstein je najavio da će u srijedu razgovarati o daljnjem pooštravanju mjera u vezi s koronavirusom, uključujući ograničenja noćnog izlaska i za cijepljene osobe. "Bit će i noćnih ograničenja izlaska za cijepljene osobe. To je dio paketa mjera koji je na stolu", rekao je ministar zdravstva.

Schallenberg opravdava zatvaranje samo za necijepljene osobe. Cilj je cijepljenje, a ne zatvarati cijepljene, naglasio je. Istaknuo je da postoji opasnost ulaska "začarani krug" i "srljanje iz vala u lockdown", a cijepljenje je jedini način da se prekine ovaj začarani krug.

Škole bi trebale ostati otvorene unatoč eksploziji brojki. "Ako zatvorite školu, onda imamo veliki problem i za roditelje." Kancelar se nada da će cjepivo uskoro biti odobreno za djecu staru 5 i više godina.