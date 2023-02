Zagreb se prošlog tjedna pretvorio u prijestolnicu smeća, a mnogi su ga odmah usporedili s talijanskim Napuljem koji je poznat po smeću na ulicama. Neki su čak i govorili kako je Zagreb gori od Napulja, ali odmah moramo reći kako to nije istina. Proteklog vikenda smo posjetili ovaj grad na jugu Italije i (ne)ugodno se iznenadili.

Smetlari traže bakšiš za 'očišćene' ulice

Napulj je definitivno gori od Zagreba, što se smeća tiče. Prvo što sam zamijetila kada sam izašla s aerodroma je, pogodili ste,- smeće. Zamislite da hodate Ilicom i pronađete madrac, potrgane stolice, tepihe, kupus i tako dalje. Upravo tako izgleda Napulj. Ali ne samo "nebitne" sporedne ulice, već i centar grada. Nisam nikada vidjela toliko smeća u nekom gradu, a scene koje smo imali prilike vidjeti prošlog tjedna u Zagrebu nisu ni približno slične prizorima u trećem najvećem gradu Italije. U galeriji vam donosimo ulice Napulja, a pritom i sami možete vidjeti kako Zagreb definitivno nije gori od Napulja, a i daleko je od toga da to i postane.

Mogu se vidjeti smetlari kako čiste te prljave ulice pa ti glavom prolazi misao: "Ako se toliko čisti, kako i dalje ima toliko smeća?" No, dovoljno je da samo stanete malo pored smetlara i promatrate kako oni to zapravo "čiste". Oni smeće miču sa sredine ceste i guraju ga uz sami rub, kako baš ne bi bilo na sredini. Naravno, ne stignu sve očistiti pa se u nekim dijelovima grada može vidjeti to smeće i nasred same ulice. Pritom ti smetlari često znaju prolaznike tražiti bakšiš jer su im očistili grad i smatraju da su to zaslužili. E, to se zove biznis!

Skuteri jure kao po pisti

Kvart Quartieri Spagnoli, odnosno španjolska četvrt, je po mnogima na lošem glasu, mjesto gdje se ne zalazi ako se ne mora i gdje se na ulici ne vadi novac i vrijedni predmeti, ali gdje se može doživjeti ono što Napulj jest. Ipak, dok sam pričala s ljudima, uvjerili su me kako je Napulj uistinu miran grad i kako više nije poznat po kriminalu i mafiji kao što je nekada bio tako da predrasuda oko toga da će vam netko nešto ukrasti više nema. Osim ako vi nekoga prvi ne provocirate. Ovu četvrt obilježavaju uske i strme ulice, kojima skuteri jure kao na nekakvoj pisti i stvarno je lako tamo poginuti.

Upravo zbog tih uskih ulica Napulj ima poseban štih koji se u Zagrebu nikada neće moći iskusiti. Skuteri prolaze uskim, strmim ulicama, a nijedan automobil koji sam vidjela nije bio čitav - ili je uništena hauba ili nema retrovizora ili je pak uništen stražnji dio. To ni ne čudi jer voze kao manijaci. Crveno svjetlo ne znači apsolutno ništa. Prolaze kroz njega kao da je zeleno, a ako vide pješaka koji prelazi na zeleno, vozač će mu dva puta potrubiti kako bi mu dao do znanja da on kao vozač ima prednost. Što reći, nego lud grad. I onaj tko nije bio jednostavno mora otići tamo kako bi ovo iskusio.

Nije ni tu kraj njihovim ludostima. Majstori su u parkiranju. Samo ću ostaviti ovu sliku pa se uvjerite sami.

Pješacima se trubi svakih pet sekundi

Morate jako paziti kako hodate jer su ti skuteri najveća opasnost ovog grada, a vjerojatno ih ima i više nego automobila. Česte su situacije da se u tim uskim ulicama skoro pa sudare automobili i skuteri, a pješaci bježe s lijeve na desnu stranu i svakih pet sekundi vam netko trubi da se maknete. Osim u ranim jutarnjim satima, jer Talijani baš i ne izlaze van prije devet ujutro na neradne dane. Odjeća se suši na štriku na ulicama i bilo tko bi to mogao ukrasti, ali nije to Balkan da se takve stvari događaju. Plastične stolice su vani ispred ulaza u zgrade kako bi stanovnici mogli sjesti vani i uživati na svježem zraku.

U svakom slučaju, smeće u Zagrebu je prošlost (barem u onolikoj mjeri) i ne možemo reći da je fer uspoređivati nas s Napuljem, a i znamo da uvijek može gore. Naše smeće se već krenulo čistiti i hrvatska metropola uskoro će ponovno biti jedna od najljepših u Europi.