U ponedjeljak se održava sprovod kraljice Elizabete, a mnogi se od nje žele oprostiti. Tisuće ljudi čeka u koloni dugoj pet kilometara, a Westminsterska katedrala otvorena je 24 sata na dan.

"Kada sam stao u red, rekli su mi da ću čekati 3 i pol sata za ulazak u Westminster, ali čekao sam više od 10 sati", rekao je Keith Smart iz Londona.

Biden traži poseban tretman

Zoran Milanović prisustvovat će sprovodu Kraljice, a za visoke dužnosnike propisana su i pravila dolaska - komercijalni letovi, nema službenih vozila, već prijevoz mini autobusima. No, ne vrijedi to za sve. Američki predsjednik Joe Biden želi doći u svom službenom automobilu, poznatijem kao Zvijer. Blindirani bunker na kotačima, koji ima spremnike kisika, ali i bocu predsjednikove krvne grupe.

"Ljudi misle da je to samo zbog protokola i njegove veličine. Ne, predsjednik Amerike baš zato što jest to, predjsednik Amerike je i velika meta, svi sigurnosni stanardi moraju biti zadovoljeni kad je on u pitanju", rekao je za RTL Danas Zdeslav Perković, stručnjak za protokol.

Biden nije jedini

Bidenov primjer da autobuse zamijene službenim automobilima žele i japanski vladar Naruhito, koji i rijetko napušta Japan, ali izraelski predsjednik.

Organizirani prijevoz, protiv kojeg se pojedini lider bune, dobra je odluka, tvrdi Mate Laušić, stručnjak za sigurnost: "Vrlo razumljiva i očekivana odluka. U ovakvim situacijama uvijek se tako prakticira, jer bi inače to bile nemoguće situacije. Štićene kolone koje minimalno broje pet, šest automobila, to je nemoguća misija, to bi bilo teško pratiti."

Velika Britanija sprema se za povijesne trenutke: lanci restorana brze prehrane u ponedjeljak neće raditi, privatni sprovodi bit će odgođeni, a cijela zemlja utihnut će na dvije minute kako bi najdugovječnijoj kraljici na svijetu odali počast koju zaslužuje.