Alma Suljić, druga djevojka koju je automobilom udario A.B. u svibnju na Marindvoru, preminula je sinoć na KCUS-u, potvrđeno je za bosanskohercegovačke portale.

Podsjetimo, nesreća se dogodila u petak 26. svibnja oko 23:30 sati, kada je na Marindvoru u Sarajevu automobilom A.B. udario Azru Spahić, Almu Suljić i još jednu djevojku.

Azra Spahić je preminula na licu mjesta, dok su se liječnici u bolnici borili za život Alme Suljić.

Muškarac koji je počinio zločin uhićen je dan nakon stravičnog događaja. Utvrđeno je da je vozio pod utjecajem alkohola, a nije imao ni valjanu vozačku dozvolu.

Od doktorica se oprašta cijela Bosna i Hercegovina

Majka Azre Spahić, Aida Spahić, je na svom Facebook profilu objavila galeriju fotografija na kojima se nalaze tragično preminule mlade doktorice.

Uz fotografije Aida Spahić je poručila: "Zauvijek ćete ostati u našim srcima".

"Sjećam se kad je završila studij među najboljim studentima na godini, s prosjekom 8.99. Poslala mi je poruku da je pogrešno izračunala, mislila je da joj je prosjek 9 i da će dobiti srebrnu značku Univerziteta. Izgubila ju je za 0.01. Tad smo joj govorili da kruna njezinog života tek dolazi. Azra je bila dijete koje nikad nije nasekiralo svoje roditelje. Izvrsno je svirala klavir, slikala je. Sve čega se dotakla radila je dobro", ispričala je za Jutarnji Azrina rođakinja.

Azrin nećak: 'Uzet ću svoj helikopter i spasiti je s neba'

Azra je bila jako vezana uz dvoje nećaka, bratove djece. Bili su tetkine velike ljubavi.

Njezina je šogorica je u svom oproštaju na društvenim mrežama od Azre napisala: "Jedan neposlušni čiko je udario tetku s autom, i ona je sada na nebu. Mama, uzet ću svoj helikopter i spasiti je s neba".

Tako nekako je izgledalo objašnjavanje mom uskoro četverogodišnjaku zašto tata i mama plaču, zašto ga budimo da idemo u Bihać, zašto tamo tetke više nema.

Almina prijateljica: 'Tada nismo znale ni šta je život'

"Hej srce moje, presjeklo me. Sjetih se, kad smo djeca bile, kad si me uvela u svoju sobu i srdačno me primila i ugostila. Pričala o svojim omiljenim igračkama. Tada nismo znale ni šta je život, jedini nam cilj bio ujutro se probuditi, izaći napolje i pojestii koji hladni komad lubenice na onim vrućim ljetnim danima. Ljepoto moja, neka ti je vječni rahmet dusi, da ti Allah olakša i grijehe oprosti', napisala je Almina prijateljica i imenjakinja.