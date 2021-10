Nakon krize uzrokovane pandemijom koronavirusa, Zapadu se približava još jedna kriza za početak blagdanske sezone.

Predviđa se da će kriza napajanja svjetske tvornice i poremećaji u lancu opskrbe dovesti do nedostatka gotovo svega što u modernom životu uzimamo zdravo za gotovo, od pametnih telefona do računalnih čipova i automobila. Božićnih darova, osobito dječjih igračaka, vjerojatno će nedostajati, piše International Business Times.

Kako se to dogodilo?

Prvo, došlo je do krize u transportu. Devedeset posto svjetske trgovine sada se kreće preko mora, a zamršeni niz faktora, od nedostatka kontejnera do velikih prometnih gužvi u svjetskim lukama, pridonosi neumjerenim kašnjenjima.

Neki veliki trgovci će tako morati ugovarati vlastite brodove kako bi na vrijeme dobili narudžbe u svoje trgovine.

Prema CBC-u, trgovci su već u panici, a neki kažu da samo 40% onoga što su naručili stiže na vrijeme, što izaziva zabrinutost da se nestašice neće u potpunosti riješiti prije blagdanske kupnje.

Sporiji rast na tržištu pametnih telefona

Zatim je tu energetska kriza u Kini, koja komplicira stvari, pa čak i podiže zabrinjavajući spektar obustave proizvodnje robe.

Peking je već zatražio od tvornica da ograniče potrošnju energije. Kriza se pogoršava kada drugi proizvođači u Aziji, poput Bangladeša i Vijetnama, ne mogu nadoknaditi nedostatak proizvodnje iz Kine.

Na primjer, na tržištu pametnih telefona ove godine očekuje se sporiji rast. Counterpoint Research procjenjuje da će ukupna količina isporučenih pametnih telefona ove godine porasti za šest posto na 1,41 milijardu jedinica, u odnosu na prethodnu procjenu od devet posto, odnosno 1,45 milijardi jedinica, uslijed nedostatka ključnih komponenti. Sve bi to moglo dovesti do problema oko onog što raduje najmlađe, ali i one starije - božićnih poklona.