Nestašica hrane zbog globalne krize lanaca opskrbe trebala bi, prema mišljenju nekih stručnjaka, postati dugoročna stvarnost s kojom se treba pomiriti. Nestašica se posebno osjeća u Velikoj Britaniji gdje su tjednima police u supermarketima doslovno opustošene.

No, kako piše The Sun, izvori iz britanske vlade tvrde da nestašica ipak neće biti dugoročna i da bi se već do Božića trebale početi puniti prazne police.

Nestašica hrane traje cijelo ljeto

Glasnogovornik premijera Borisa Johnsona odbacio je katastrofična predviđanja o dugotrajnoj krizi u opskrbi.

"Odbacujemo te tvrdnje. Imamo izuzetno otporne lance opskrbe hranom koji su se dobro nosili s izazovima i vjerujemo da će tako i ostati", kazao je glasnogovornik vlade.

Nestašica hrane cijelo je ljeto pogađala Britaniju, a paniku među građanima potpirivale su izjave predstavnika prehrambene industrije. Izvršni direktor Udruženja za hranu i piće Ian Wright izjavio je nedavno da će se problemi s opskrbom supermarketa "još pogoršati".

McDonald's morao skresati jelovnike

Sa sličnim problemima suočeni su i lanci restorana, poput McDonald'sa koji se takoše teško nose s manjkom zaliha. Zbog toga su morali 'skinuti' s jelovnika neke uobičajene artikle.

Izvor problema je u pandemiji Covida, ali i Brexitu. Velika Britanija suočena je, naime, s nedostatkom vozača kamiona te osoblja za preradu hrane. Neke tvrtke to je nagnalo da dodatno stimuliraju zapošljavanje mladih radnika. Tesco, Asda i Amazon raspisali su natječaje za posao u kojima nude bonus od 1.000 funti odmah po zapošljavanju.

Nestašica prouzročila i rast cijena

Britanska Udruga za hranu i piće predstavlja više od 800 tamošnjih tvrtki, a tvrde da u toj industriji trenutno nedostaje oko pola milijuna radnika.

Nestašica je, dakako, prouzročila i rast cijena u supermarketima.

A manjak vozača kamiona u Velikoj Britaniji ne osjeća se samo u trgovačkim lancima nabave. Kroničan je nedostatak i vozača u komunalnim poduzećima pa nastaju problemi i s kašnjenjem odvoza smeća.