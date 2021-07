Središnja kineska pokrajina Henan pogođena je obilnim kišama i poplavama, a najteže je stradao glavni grad Zhengzhou koji je pogođen, kako navode meteorolozi, najobilnijim kišama "u posljednjih tisuću godina". U Zhengzhouu, gradu s preko 12 milijuna stanovnika smještenom na obalama Žute rijeke, 12 je ljudi smrtno stradalo u poplavi podzemne željeznice dok je više od 500 ljudi spašeno, objavile su tamošnje vlasti.

Na snimci koja je objavljena na društvenim mrežama u utorak, može se vidjeti ljude koji su do iznad pasa u mutnoj vodi, u mraku, dok je podzemna stanica izgleda kao ogromni, uskovitlani bazen. Do sada je u pokrajini evakuirano oko sto tisuća ljudi.

Odsječeni od svijeta

Milijuni ljudi u Zhengzhouu pogođeni su posljedicama nevremena koje traje od vikenda, nakon što je područje pokrajine Henan zahvaćeno poplavama okolnih rijeka koje su nabujale uslijed neuobičajeno aktivne sezone kiša.

Brojne željezničke linije diljem pokrajine Henan, koja je glavno čvorište središnje dijela Kine, obustavljene su. Također je zatvoren i veliki broj autocesta, a letovi su ili otkazani ili odgođeni. Ceste su poplavljene u desetak gusto naseljenih gradova. Na snimkama objavljenim na društvenim mrežama mogu se vidjeti stanovnici tog područja kako se, držeći se za ruke, probijaju kroz poplavljene ulice. Jedna od snimki prikazuje kako poplavne vode niz glavnu ulicu, zatrpanu napola potopljenim autima, nose odraslu osobu i dijete.

Od subote navečer do utorka kasno u noći na području grada Zhengzhoua izmjereno je 617.1 milimetara kiše – što je gotovo jednako godišnjem prosjeku za ovo područje, koji iznosi 640.8 milimetara.

Mogući proboji brana

Količina kiše koja je pala na području Zhengzhoua u posljednja tri dana zabilježena je “samo jednom u zadnjih tisuću godina”, izjavili su meteorolozi, kako prenose lokalni mediji. Na desecima umjetnih jezera voda je prešla sve dopuštene razine.

U protekloj noći kiše su prouzročile 20-metarski proboj na brani Yihetan u gradu Luoyangu, zapadno od Zhengzhou, te “brana može popustiti u svakom trenutku”, upozorile su lokalne vlasti. U Zhengzhou je došlo do proboja gradskog spremnika za vodu, izvijestile su lokalne službe za kontrolu poplava. Prema prognozama, obilne kiše trajat će do srijede, no oborine će se u cijeloj provinciji nastaviti iduća tri dana.