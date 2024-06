Srpski mediji pišu da su njihovi sunarodnjaci masovno počeli kupovati kuće i stanove u Hrvatskoj, a najviše ih zanima Jadran.

Hrvatski agenti za nekretnine, tvrdi Telegraf, kažu da im sve više upita stiže iz Srbije. To su kupci veće platežne moći koji taže skuplje nekretnine na elitnim destinacijama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Posebno ih zanima Opatija i Istra.

Na hrvatskoj obali cijena kvadrata penje se i do 10 tisuća eura. Tako se na primjer cijena apartmana u Privlaci kraj Zadra kreće od 2500 eura do 5000 eura po kvadratu. Očekivano je da u prvom redu do mora cijena bude na gornjoj granici. Polovicu ekskluzivnih nekretnina u nekoć ribarskom mjestu, koje ima manje od 3000 stalnih stanovnika, kupuju stranci, a česti su kupci i bogati mjesni iseljenici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Telegraf.rs postavio je pitanje svojim čitateljima: "Biste li kupili nekretninu u Hrvatskoj?".

Njih nešto više od 5 posto već posjeduje nekretninu u Hrvatskoj, a 32 posto bi, pogotovo na moru. Kategorički "ne" je reklo 54 posto čitatelja, a skoro 8 posto ne zna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U trenutku pisanja teksta na anketu je odgovorilo 1354 ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO: Vučić dobio pjesmu, Dodik spajao zastave: 'Nikada nismo bili bosanski Srbi'