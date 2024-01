Španjolka Mar Galcerán postala je prva osoba u povijesti koja je sa sindromom Down ušla u parlament.

"To je bez presedana. Društvo počinje uviđati da ljudi sa sindromom Down mogu puno pridonijeti, ali to je jako dug put", rekla je Mar Galcerán (45) za Guardian. Mar se desetljećima borila da osobe s intelektualnim teškoćama budu u politici. Pridružila se Narodnoj stranci (PP) s 18 godina. Svidjelo joj se što stranka prihvaća tradiciju. Probijala se u stranačkom aparatu. Prošlog tjedna dodana je kao 20. ime na popisu kandidata koje je PP iznosila na regionalnim izborima u Valenciji. Ubrzo je stigla vijest da je Galcerán dobila mjesto u regionalnom parlamentu.

"Dobrodošla, Mar", napisao je regionalni čelnik PP-a Carlos Mazón na društvenim mrežama.

"Sjajne vijesti za politiku, ovo je prevladavanje prepreka", dodao je.

Reakcije na internetu su podijeljene

Éléonore Laloux postala je 2020. prva osoba sa sindromom Down u Francuskoj koja je izabrana na javnu dužnost, kao članica gradskog vijeća u gradu Arrasu, dok je Irac Fintan Bray ušao u povijest nakon što je izabran na lokalnim izborima 2022.

U Španjolskoj je Ángela Bachiller 2013. godine postala prva španjolska gradska vijećnica sa sindromom Down u Valladolidu.

Galcerán bi mogla biti prva u Europi koja se pridružila regionalnom ili nacionalnom parlamentu, navodi španjolska federacija osoba sa sindromom Down.

"Nismo čuli ni za koga drugog", rekao je Agustín Matía Amor iz Udruge Down España. "To je veliki korak naprijed i primjer stvarne uključenosti", dodao je.

Iako su španjolski mediji podržali Mar, kaže da su reakcije na internetu podijeljene.

"Postoje ljudi koji me podržavaju. Ali, ima i onih koji misle da nisam sposobna za tu funkciju. Ali, to su ljudi koji ne poznaju mene ili moje porijeklo", rekla je i dodala da želi dokazati da to može raditi pogotovo zbog ljudi koji imaju različite sposobnosti.

"Želim da me ljudi vide kao osobu, a ne samo moj invaliditet", rekla je.

