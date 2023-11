Policija je upala u luksuzni hotel u crnogorskom Tivtu i privela najmanje 14 osoba u velikoj akciji suzbijanja prostitucije i trgovine ljudima. Privedene žene uglavnom su iz Rusije, Ukrajine, a jedna je iz Izraela, prenosi Blic.

Pronađeno 18 stranih državljanki

Prema službenom priopćenju lokalne policije, u Tivtu je uhićen američki državljanin V.G. (43) pod sumnjom za trgovinu ljudima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U tim sobama pronađeno je 18 stranih državljanki iz Ukrajine, Bjelorusije, Rusije i Izraela, kao i 10 stranih državljana iz Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine, Rusije, Bjelorusije i Grčke. Tijekom pretresa, pronađeno je i oduzeto 16.735 eura, 14.394 američkih dolara, 73.323 ukrajinske hrivnje, 5550 ruskih rubalja, 2330 poljskih zlota, 40 britanskih funti i 40 turskih lira", piše u priopćenju policije.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Policija je pronašla 36 mobilnih telefona, osam prijenosnih računala, dva tableta, tri fotoaparata, dvije video kamere, kao i mnogo SIM kartica i USB memorija. Nakon završenog pretresa, navedeni strani državljani prebačeni su u sigurne objekte na teritoriju Crne Gore uz pratnju službenika Odjeljenja za sigurnost Tivat i Centra za socijalni rad Tivat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Žrtva je bila prisiljena platiti troškove'

Sumnja se da je V.G. tijekom 2023. godine više puta iskoristio loše financijsko stanje žrtve, njezinu izolaciju od obitelji i činjenicu da je ona trpjela nasilje od svoga partnera, pa joj je V.G. ponudio financijsku pomoć i put u Crnu Goru radi druženja, prenosi Blic.

"On joj je platio avionske karte za letove do Crne Gore i smještaj, a nepoznata osoba ju je fotografirala golu kako bi stvorila pornografski video, uz obećanje koje je V.G. dao oštećenoj osobi da će navedeni video materijal biti isključivo za njegovu privatnu upotrebu. Žrtva je pristala na sve to jer je bila prisiljena na taj način platiti putne troškove, stoji u priopćenju policije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: MUP planira strože kazniti prostitutke, a ulične prostitucije u glavnom gradu gotovo i nema