Policija u šoku zbog bizarnih intervencija tijekom vikenda: Od fizičkih napada do uriniranja u termosicu

Njemački Wiesbaden proteklog je vikenda nalikovao na scenu iz nekog nadrealnog filma. Policija je zabilježila niz intervencija koje su, blago rečeno, šokirale javnost. Od bizarnih krađa do brutalnih napada zbog banalnih primjedbi - policijski izvještaji puni su nevjerojatnih detalja, piše Fenix.

Apsolutni pobjednik u kategoriji bizarnosti dogodio se u subotu poslijepodne u poznatoj trgovačkoj ulici Kirchgasse. Detektiv zadužen za sprječavanje krađa ostao je u šoku nakon što je pratio 28-godišnju ženu. Ona je s police uzela termosicu, ušla u kabinu za presvlačenje, a zatim je spremnik napunjen urinom vratila među ostalu robu.

Niz incidenata započeo je u središtu grada napadom na muškarca. Prolaznik (30) zamolio je skupinu ljudi, koja mu je zapriječila prolaz na stubištu, da se pomakne. Umjesto isprike, dočekao ga je bolni udarac. Žena visoka svega 150 centimetara udarila ga je nogom izravno u genitalije i pobjegla.

Napad zbog upozorenja i potpuno gol muškarac

Sličan scenarij, ali s težim posljedicama, dogodio se u Dotzheimer Straßeu. Muškarac (33) vidio je alkoholiziranog mladića (18) kako urinira ispred supermarketa. Čim ga je upozorio da to nije primjereno, mlađi muškarac je pobjesnio. Fizički ga je napao, izudarao rukama i nogama te ga ostavio ozlijeđenog na tlu. Nesretnog muškarca kasnije je pronašla policijska patrola.

Serija bizarnosti završila je u noći na nedjelju ispred studentskog doma u Friedrich-Naumann-Straßeu. Mlada stanarka je oko 1:30 sati s prozora ugledala potpuno golog muškarca koji se samozadovoljavao. Djevojka je odmah spustila rolete i pozvala policiju.

Zbog velikog broja nepovezanih, ali ekstremno neobičnih događaja, policija Wiesbadena uputila je javni apel. Svjedoci napada u centru grada mogu se javiti na broj 0611 345 2140, dok se sve informacije o ekshibicionistu ispred studentskog doma i napadu kod supermarketa zaprimaju na broj 0611 345 0.

