FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEHUMANI UVJETI /

Policija u Beogradu spasila sedmero zatočenih migranata: Sumnja se na trgovinu ljudima

Policija u Beogradu spasila sedmero zatočenih migranata: Sumnja se na trgovinu ljudima
×
Foto: Shutterstock/ilustracija

Policiju je pozvao jedan od navedenih migranata, a na engleskom jeziku je molio za pomoć i tražio da ih netko dođe otključati

28.11.2025.
11:41
danas.hr
Shutterstock/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sedmero migranata u katastrofalnom stanju pronađeno je u luksuznom 'stanu na dan' gdje su bili zaključani. Policija ih je ondje zatekla u panici, izgladnjele i iscrpljene, dok je jedan od njih bio vidno pretučen. 

Policiju je pozvao jedan od navedenih migranata, a na engleskom jeziku je molio za pomoć i tražio da ih netko dođe otključati, piše Telegraf

U tijeku je istraga kojom se želi utvrditi je li u slučaj upletena trgovina ljudima.

Vlasnik stana ostao u šoku

Kada je policija stigla na mjesto događaja, kontaktirala je vlasnika stana koji je bio u potpunom šoku.

"Muškarac je objasnio da je točno da prostor iznajmljuje kao stan na dan, ali da trenutno nema nikoga u stanu. Bio je u potpunom šoku", kazao je izvor za Telegraf.

Sumnja se da je nepoznata osoba otkrila šifru za ulazak u stan i iskoristila priliku dok unutra nije bilo nikoga. Posebno zabrinjava da na vratima nije bilo tragova provale. 

Organizirana mreža trgovine ljudima?

Migranti su policajcima ispričali da su u Srbiju stigli tako što su trećoj osobi platili tisuću eura za prelazak granice.

"Ta ih je osoba dovela, zaključala i rekla da se ne pomiču. Zatečeni su u panici, uplašeni, a kako se saznaje, nisu ništa jeli niti pili", dodaje izvor.

Nije ovo jedini slučaj u Beogradu gdje su pronađeni zatočeni migranti. U istom dijelu Beograda, policija je prije nekoliko dana dobila dojavu o sumnjivim zvukovima iz jednog stana. Tada je pronađeno čak 15 migranata koji su bili u zaključani u istoj situaciji. 

Policija intenzivno istražuje jesu li ovi slučajevi povezani, kao i mogućnost postojanja organizirane mreže trgovine ljudima. Sumnja se da je praksa korištenja stana na dan kao privremene pritvore za migrante. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako policija čuva granicu s BiH od kriminalaca i migranata

BeogradMigrantiTrgovina Ljudima
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEHUMANI UVJETI /
Policija u Beogradu spasila sedmero zatočenih migranata: Sumnja se na trgovinu ljudima