Policija je pretražila zlokobni podrum koji je Christian Brueckner, osumnjičen u slučaju Madeleine McCann, iskopao ispod trošne kuće, piše britanski Mirror. Policija je pretražila bivši dom osuđenog pedofila u središnjoj Njemačkoj nakon što je sadašnja stanarka obavijestila policiju .

Brueckner je živio na periferiji Braunschweiga, dok je od 2013. do 2016. vodio kiosk u gradu, a dok je bio tamo, ilegalno je iskopao jamu duboku tri metra. Prošle je godine objavljeno da je prijatelj tvrdio da je Brueckner rekao da želi stvoriti tamnicu - sa zvučno izoliranim zidovima - "poput tipa u Austriji", no nema dokaza da je on proveo tu ideju.

Brueckner je napustio dom i dao se u bijeg kada je posumnjao da mu se njemački detektivi približavaju zbog brojnih prekršaja - uključujući silovanje - u Portugalu.

Odmah alarmirala policiju

Sadašnja stanarka kuće, Sabine Selig (36), rekla je da je nazvala policiju onog trenutka kad je čula za Bruecknerovu vezu s istragom Maddie i da su od tada pregledali podrum.

Sabine je otkrila da je Brueckner, kojeg je opisala kao "prljavog", očajnički želio riješiti tog mjesta. Umjetnica kaže da shvaća da je želio pobjeći nakon što je osuđen za seksualno zlostavljanje djevojčice u Njemačkoj. Čak se našalio oko odlaska u Italiju gdje je na kraju zarobljen, živeći na ulicama Milana, 2018. godine. Sabine je rekla: „Da sam znala kakav je to tip, nikada se ne bih doselila ovamo.

Nakon useljenja, kaže Sabine, primijetila je da je Brueckner iskopao podrum, ali nije o tome razmišljala.

Kada je saznala da je glavni osumnjičeni u slučaju Maddie, odmah je kontaktirala policiju. “Otišla sam ravno u policiju jer sam se sjetila napola zatvorenog podruma i ne znam što se još nalazi dolje. To je čudan osjećaj, rupa pod vašim nogama i nitko ne zna što je tu zakopano."

Prikupljaju dokaze protiv njega

“Uvijek je bio u jakni, po mom sjećanju uvijek je bio pomalo prljav i bio je potpuno pod pritiskom i morao je pobjeći brzo. Imao je nepomičan pogled, gledao je u tebe gotovo nepomično. Bilo je nešto neugodno i mutno u vezi s njim. Danas to mogu objasniti, čini se da je to slučaj Maddie McCann."

Njemački tužitelji trenutno prikupljaju dokaze protiv Bruecknera, koji je postao glavni osumnjičeni za njezin nestanak u lipnju 2020.

Vjeruju da je Maddie ubijena. U svibnju je Brueckner dao svoj prvi komentar na ovaj slučaj, označivši istragu protiv njega "skandaloznom" u pismu napisanom iz njegove ćelije.