Policija okružila avion zbog prijetnje o bombi: Doletio u zračnu luku u pratnji vojnih aviona

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Policija je ušla u avion na kojem se nalazi 148 putnika i sedam članova posade
Španjolska policija okružila je putnički zrakoplov koji je sletio u Barcelonu zbog 'prijetnje unutar aviona'. Riječ je o avionu Turskih Airlinesa koji je u četvrtak ujutro iz Istanbula poletio za Barcelonu, piše Daily Mail.
El Confidential navodi kako je riječ o prijetnji bombom.
Prijetnja je otkrivena oko 10 sati dok je avion letio nad Italijom.
Španjolski El Nacional piše kako su putnički avion iznad Mediteranskog mora pratili vojni zrakoplovi španjolske i francuske vojske.
Policija je ušla u avion na kojem se nalazi 148 putnika i sedam članova posade. Oni su se iskrcali kasnije i u sigurnoj su zoni. Istraga se nastavlja.