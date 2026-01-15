Policija okružila avion zbog prijetnje o bombi: Doletio u zračnu luku u pratnji vojnih aviona

Španjolska policija okružila je putnički zrakoplov koji je sletio u Barcelonu zbog 'prijetnje unutar aviona'. Riječ je o avionu Turskih Airlinesa koji je u četvrtak ujutro iz Istanbula poletio za Barcelonu, piše Daily Mail.

El Confidential navodi kako je riječ o prijetnji bombom.

Prijetnja je otkrivena oko 10 sati dok je avion letio nad Italijom.

Španjolski El Nacional piše kako su putnički avion iznad Mediteranskog mora pratili vojni zrakoplovi španjolske i francuske vojske.

Policija je ušla u avion na kojem se nalazi 148 putnika i sedam članova posade. Oni su se iskrcali kasnije i u sigurnoj su zoni. Istraga se nastavlja.