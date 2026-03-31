NAPALI IH I VRIJEĐALI /

Policija identificirala napadače na hrvatskog konzula u Banjoj Luci

×
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Sarajevu je zbog incidenta uputilo notu vlastima Bosne i Hercegovine

31.3.2026.
18:21
Hina
Pripadnici policije iz Banja Luke identificirali su u utorak tri osobe koje su u noći na nedjelju u središtu Banja Luke napali hrvatskoga konzula i njegova brata. 

Prema policijskome priopćenju, istragom je utvrđeno da su u fizičkom sukobu sudjelovale tri osoba iz Banje Luke, te dvojica državljana Republike Hrvatske. Pritom policija ne navodi da je jedan od njih konzul Republike Hrvatske u Banja Luci.

Nakon okončanog postupka protiv sudionika će biti pokrenut prekršajni postupak zbog tuče i fizičkog napada, te vrijeđanja, pojasnili su iz policije. O tome su iz policijske agencije izvijestili Osnovni sud u Banja Luci. 

Napad na hrvatskoga konzula prvoga reda, čije se ime ne navodi, i njegova brata, prijavljen je banjolučkoj policiji nedugo nakon incidenta. Oni su pritom zadobili ozljede. Prema izjavama oštećenih, napad je bio praćen i uvredama na nacionalnoj osnovi.  

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Sarajevu je zbog toga incidenta uputilo notu vlastima Bosne i Hercegovine.  

Napad je osudilo hrvatski potpredsjednik Republike Srpske, više hrvatskih političkih stranaka, kao i izaslanstvo Europske unije u Bosni i Hercegovini, koje je pozvalo nadležne vlasti da temeljito istraže slučaj i privedu odgovorne pravdi.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
