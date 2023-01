Njemački policajci vatrenim oružjem usmrtili su 46-godišnjeg hrvatskog državljanina Roberta B. koji je u rastrojenom stanju prijetio bivšoj supruzi te je mašući nožem krenuo na policajce koji su intervenirali.

Nije reagirao na upozorenja policajaca

Kako izvještavaju njemački mediji, dogodilo se to u petak u njemačkom gradu Mosbachu nedaleko Heidelberga.

Bild Zeitung navodi kako je Robert B., očito u stanju psihičke rastrojenosti, oko 13 sati došao ispred stana svoje bivše partnerice Maje G. s kojom ima dvoje djece, u četvrti Neckarelz.

S nožem u rukama obilazio je oko zgrade u kojoj se u prizemlju nalazi njezin stan. Ubrzo je o događaju izviještena policija te je na mjesto događaja stigla ophodnja, a onda su se začuli pucnjevi.

Njemački novinari prenose izjave svjedoka koji navode kako je muškarac naoružan nožem, krenuo na policajce i nije se zaustavljao unatoč upozorenjima. Policajci su ga najprije pokušali zaustaviti pošpricavši ga sprejem suzavcem, ali je on i dalje nasrtao prema njima te je zamahivao nožem. Policajci su tada ispalili prema njemu dva do tri hica i usmrtili ga.

'Nije bio sav svoj'

Susjeda Gulber D. (68), koja je poznavala i upucanog Hrvata i cijelu obitelj, vidjela je cijeli događaj, prenosi Bild Zeitung. U potpunom je šoku.

"Vraćala sam se s posla i taman sam izišla iz autobusa kad sam ugledala Roberta. Imao je nož u desnoj ruci. Obje je ruke ispružio prema gore i izgovarao je biblijske stihove. Obratila sam mu se i pokušala ga smiriti, ali on me uopće nije slušao. Nije bio sav svoj. Govorio je 'Meni se ništa ne može dogoditi. Ja sam Isus'. Bilo me je strah da ne učini nešto nažao bivšoj supruzi i djeci. Bio je jako ljut na nju. Tada sam nazvala policiju", prenosi Bild njezine riječi.