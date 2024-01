Ovoga ponedjeljka (8.siječnja) praktički neće biti dijela Njemačke koji će normalno funkcionirati. Na cestama će biti na tisuće traktora - na prosvjedu koji njemački poljoprivrednici najavljuju kao najveći u povijesti.

Tabloid Bild objavio je kartu s gradovima i autocestama čije se blokade najavljuju – spisak je poduži. Vlasti su pozvale građane da u ponedjeljak koriste željeznički prijevoz i odustanu od vožnje automobilima, poslodavci poručuju ljudima da rade od kuće ondje gdje je to moguće, škole će djeci opravdati izostanke s nastave, piše Deutsche Welle.

Scene s blokadama su se proteklih tjedana viđale tu i tamo po Njemačkoj. Sredinom prosinca su stotine traktora stajale u centru Berlina.

Na nekim snimkama se vidi kako policija pokušava vozilima blokirati put traktora, ali ovi skreću s puta i kotačima promjera od skoro dva metra lako preko njiva i kanala zaobilaze policijske blokade.

"Mnoge akcije nisu samo pravno neopravdane, već ponekad predstavljaju ugrožavanje prometa i javne sigurnosti i reda", kritizira sindikat policije. Jer, policija će imati pune ruke posla.

