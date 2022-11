Na samom startu ruske invazije na Ukrajinu, 26. veljače ruske snage napredovale su autocestom iz pravca Žitomira prema Kijevu.

Kako bi ih zaustavili, Ukrajinci su se poslužili nepopularnom metodom, pa su minirali veliki most nedaleko od Stojanka.

U tadašnjem ratnom kaosu na prilazima ukrajinskom glavnom gradu pet civilnih automobila u prvome naletu se zaletilo u provaliju s urušenog mosta, prilikom čega je poginulo i jedno osmogodišnje dijete.

Jedan od najvažnijih mostova

Ukrajinska agencija Nexta objavila je danas na Twitteru fotografije već potpuno obnovljenog mosta.

Među najvažnijim mostovima koje su Ukrajinci uništili na samom početku rata nalazi se i most koji povezuje Kijev s gradom Buča, srušen je i most koji povezuje Kijev s Irpinom, kao i most “Stojanka” na autocesti prema Žitomiru.

Obnova svih ovih mostova ubrzo će biti privedena kraju.