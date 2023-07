Francuski avanturist Remi Lucidi, na društvenim mrežama znan kao Remi Enigma koji se prolsavio penjanjem na najviše zgrade svijeta, poginuo je nakon što je pao s jedne takve. Lucidi je smrtno stradao pavši sa 68. kata stambenog nebodera Tregunter Tower u Hong Kongu, piše Daily Mail.

Umro je na licu mjesta.

Prkosio smrti pa poginuo

Lokalna policija objavila je da je Lucidi došao u zgradu oko 18 sati rekavši zaštitarima da ide u posjet prijatelju koji živi na 40. katu. Jedan zaštitar pokušao ga je zadržati do dolaska policije nakon što je navodni Lucidijev prijatelj kazao da ne očekuje nikakvu posjetu i da ne poznaje Lucidija. No, ovaj je do tada već uspio ući u dizalo.

Izašao je na 49. katu i otamo je nastavio penjati se stubama do vrha zgrade. Na silu je otvorio zaključana vrata koja vode na krov zgrade. Policija tvrdi da je posljednji puta viđen živ u 19.38 sati, kada je pokucao na prozor jednog penthousea. Vidjela ga je kućna pomoćnica i odmah pozvala policiju. No, bilo je kasno. Lucidi je pao i poginuo.

Navodno je, prema nekim tvrdnjama, Lucidi "zapeo" kod tog penthousea i kucao na prozor tražeći pomoć. Još nije službeno objavljeno što je prethodilo Lucidijevom padu. Na mjestu nesreće policajci su pronašli njegovu kameru s mnoštvom snimki njegovih uspona na visoke zgrade.