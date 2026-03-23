Pod se urušio usred svadbe: 70 uzvanika propalo u podrum, neki ostali zaglavljeni u daskama

Najmanje 70 ljudi ostalo je zarobljeno kada se urušio pod na mjestu održavanja vjenčanja, pri čemu je šestero ozlijeđenih. Incident se dogodio u sali "The Preserve at Chocorua" u Tamworthu, u američkoj saveznoj državi New Hampshireu, gdje je bilo oko 145 ljudi na svadbi, piše The Sun.

Ceremonija je tek započela kada su podne daske popustile, stvarajući rupu od 6 puta 6 metara. Ljudi su propali dva i pol metra u podrum, dok je nekoliko njih ostalo zarobljeno u srušenim gredama i poljoprivrednom opremom koja je bila pohranjena na donjem katu. Prije dolaska hitnih službi, drugi gosti i osoblje pomogli su nekim od žrtava koje su pale. Spuštene su ljestve kako bi ih se izvuklo, a oni s lakšim ozljedama tretirani su na mjestu nesreće. Šestero ih je prevezeno u bolnicu s ozljedama koje nisu opasne po život.

Fotografija iz ureda vatrogasnog maršala prikazuje luster i bijelu zastavu koja ukrašava strop iznad srušenih podnih dasaka, kao i naslagane klupe koje su se prije urušavanja koristile za sjedenje na vjenčanju. Druga fotografija prikazuje vatrogasce okupljene oko sale, brinući se o preplašenim gostima.

Istraga u tijeku

Istražitelji vjeruju da je zgrada, poznata kao Sap House, vjerojatno bila prepuna prije urušavanja.

"Kada su hitne službe stigle na mjesto događaja, saznale su da su osoblje mjesta održavanja događaja i gosti na vjenčanju već pružili prvu pomoć nekim gostima i koristili ljestve kako bi pomogli osobama koje su pale kroz urušeni pod", navodi se u izjavi Ureda vatrogasnog maršala.

"Prije dolaska hitnih službi, drugi gosti i osoblje pomogli su nekima od ljudi koji su pali da se popnu iz podruma uz pomoć ljestava. Vatrogasci su pomogli dodatnim gostima i započeli s procjenama na mjestu događaja onih koji su prijavili ozljede", dodali su. Istraga je u tijeku kako bi se utvrdio uzrok ovog strašnog incidenta.

