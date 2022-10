Ruska novinarka Marina Ovsjanikova koja je u prijenosu uživo prosvjedovala protiv napada na Ukrajinu u srijedu je potvrdila da je pobjegla iz kućnog pritvora u kojem je završila zbog navodnog ponovnog širenja lažnih vijesti.

„Smatram se potpuno nedužnom, a kako naša država odbija poštivati svoje zakone, ja odbijam poštivati mjeru zabrane koja mi je izrečena 30. rujna 2022. te se oslobađam iste“, napisala je na svom Telegram kanalu.

Njezin odvjetnik rekao je da se 44-godišnja novinarka trebala pojaviti na saslušanju u 10 sati po moskovskom vremenu te da se ne zna gdje se trenutno nalazi.

Pobjegla s 11-godišnjom kćeri

Ovsjanikova je u kolovozu kažnjena s dva mjeseca kućnog pritvora zbog prosvjeda u srpnju na kojem je pored Kremlja stajala s plakatom koji je ruskog predsjednika Vladimira Putina nazivao ubojicom, a njegove vojnike fašistima.

Prijeti joj do 10 godina zatvora za širenje lažnih vijesti o ruskim oružanim snagama. Njezin kućni pritvor trebao je trajati do 9. listopada, no državni medij Russia Today u subotu je pisao da je pobjegla sa svojom 11-godišnjom kćeri i ne zna se gdje se nalaze.

Još je nejasno kako je uspjela pobjeći, a u ponedjeljak su se njezino ime i fotografija pojavili na službenoj listi bjegunaca ministarstva unutarnjih poslova.

Kritizirala članak zakona

U objavi u srijedu potvrdila je da je pobjegla i pritom kritizirala članak zakona po kojem je optužena zbog toga što „govori istinu“.

Rusija je nove zakone o „namjernom širenju lažnih informacija“ donijela 4. ožujka, osam dana nakon početka napada na Ukrajinu.

Ovsjanikova je kasnije u ožujku u televizijskom studiju izašla pred kamere tijekom informativnog programa noseći natpis „zaustavite rat“ i „lažu vam“.