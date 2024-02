Pjevač Tony Cetinski ipak neće postati počasni građanin Sarajeva nakon što je Komisija za imenovanja odbila taj prijedlog.

Pjevača je za tu titulu predložio vijećnik "Naše stranke" Adi Škaljić jer se, kaže, vodio onime što je Cetinski napravio za taj grad.

"Od prvog poslijeratnog koncerta u Sarajevu nakon kojeg su on i njegov bend uhićeni i razmijenjeni kao ratni zarobljenici, zatim snimanja spota u Sarajevu za pjesmu 'Prah i pepeo' u kojem su prikazana stradanja u Sarajevu, pa sve do novca koji je donirao za rad Roditeljske kuće, dovodio goste da pjevaju djeci", podsjetio je Škaljić za Klix.ba.

Njegov prijedlog nije prošao kod Komisije za imenovanja. Navodno nisu imali ništa protiv Cetinskog, ali su smatrali da bi imenovanje hrvatskog pjevača za počasnog građana Sarajeva bilo licemjerno, nakon što mu je u tom gradu nedavno otkazan koncert za 40. godišnjicu Zimskih olimpijskih igara.

Nedavno mu otkazali koncert u Sarajevu

Podsjetimo, Cetinski je trebao svirati 10. veljače ispred Vječne vatre, no koncert je otkazan zbog problema s financijama.

"Eto da i mene neko zabrani ili ti ga otkaže koncert. Sada sam i to doživio. Nemam problem s otkazivanjem koncerta, no još nismo dobili ništa službeno. U ugovoru jasno piše što i kako u slučaju otkazivanja ide. Sva moja snaga i energija sada su usmjerene na koncert kojeg dugujem publici već dugo, a to je Arena Zagreb. Koncert će se održati na moj rođendan 31. svibnja 2024. i na njemu smiju prisustvovati svi narodi i entiteti s ovih prostora jer naša je deviza samo ljubav", poručio je Cetinski prije nego što je i službeno otkazan koncert.

Iako je Vlada Kantona Sarajevo osigurala i doznačila sredstva za njegov koncert, Gradsko vijeće je kasnije odlučilo da neće prihvatiti pokroviteljstvo "pravdajući svoju odluku 'zakonskim preprekama", naveli su iz Stage Productiona.

Gradonačelnica Benjamina Karić poručila je kako Grad Sarajevo nije ugovarao koncert Cetinskoga niti ga otkazuje.

"Ono čime se nisam bavila je organizacija koncerta pred Vječnom vatrom. Nisam birala izvođača, lokaciju, produkciju. Pri realizaciji svih, pa i ove aktivnosti imperativ koji je iznad svega je poštivanje zakona i procedura. Za mene je slovo zakona na prvom mjestu. Novac koji je doznačen Gradu Sarajevu, a za koji se očekivalo da bude između ostaloga namijenjen privatnoj firmi za organizaciju koncerta, ne može biti i neće biti utrošen zbog nemogućnosti zakonitog i na propisima zasnovanog unosa i utroška istih", poručila je Karić na društvenim mrežama.

Ranije je objasnila da je odluka o neprihvaćanju pokroviteljstva donesena jer je organizator koncerta registriran kao d.o.o pa je Gradsko vijeće zbog toga donijelo takvu odluku, prenijeli su mediji iz BIH.

